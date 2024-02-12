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中6.8億彩券 貴州28歲小伙破紀錄

中國新聞組／北京12日電
得獎人段先生。（取材自微信）
得獎人段先生。（取材自微信）

兔年最後一期福彩雙色球開獎，共開出136注一等獎，其中貴州一名男子囊括其中133注，以單注獎金516萬餘元（人民幣，下同）計算，男子至少拿到6.8億多元（約9472萬美元）。這是雙色球歷史上第40個億元獎，6.8億巨額獎金，排名中國彩市及雙色球億元獎歷史雙榜第一。

綜合媒體報導，中獎人段先生（化名）稱，自己今年28歲，平時做點小生意。他在手機上查到了中獎的消息，激動得一晚上沒睡著，天一亮就開車直奔貴陽領獎。

來源：YouTube

他說，剛開始都不太相信，核對了好幾次，太高興了，都睡不著了，他就從平壩直接開車來貴陽。他（研究過）根據走勢，然後選出來幾個號，再根據自己的幸運號，再組合起來，他會按著這一個號連續買一段時間，過年時會給家人分享這個事情。

貴州省福利彩票中心工作人員表示，中獎者已領完獎，133注分兩次購買。據中國福利彩票官網顯示，2月6日，中國福彩雙色球開獎公告顯示，一等獎獎金「516萬6908元」，共中獎136注。一等獎中獎情況：浙江2注，貴州134注。

此外，該彩站開出的6.8億獎金，創中國彩市最高獎金紀錄。截至目前，中國彩市已累計開出過73個億元獎，本次6.8億排名榜首。據貴州福彩官網顯示，該彩站還曾於2023年12月13日開出一注雙色球二等獎。

段先生的彩票。（取材自微信）
段先生的彩票。（取材自微信）

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