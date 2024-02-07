揚州隋煬帝陵開放 展出楊廣的「2顆牙」、蕭后冠

隋煬帝墓內出土兩顆牙齒引起廣大關注。（取材自中國網）

據「揚州發布」微信 公號消息，揚州隋煬帝陵遺址公園已於2月3日對外開放試運行。試運行期間，入園參觀實行預約，門票價格30元（人民幣，下同）。隋煬帝的牙齒、蕭皇后的鳳冠或將公開展出。

據此前揚州媒體報導，隋煬帝陵遺址公園占地168畝，包括隋煬帝陵保護設施、展示館等。

隋煬帝陵保護設施設計，借鑒隋唐時期帝王陵墓「覆斗」的形制。（取材自上海東方網） 隋煬帝蕭后冠。（新華社）

公園主體建築─隋煬帝陵保護設施設計借鑒了隋唐時期帝王陵墓「覆斗」形制，被專家譽為「落地的皇冠」。隋煬帝陵保護設施南側設有鏡鑑池，為一潭長方形景觀水池，南北長49米、東西寬14米，寓意是楊廣壽年49歲、在位14載。水池兩側裝飾有南北向的綠坡，整體呈現出山間流水的意境。鏡鑑池延伸至最南側則是一面「千里通波」照壁，晚上配合燈光效果，似一幅打開的畫軸，再現出古揚州的繁華勝景。東側瓊花林為一座文化景觀，藏有一片「詩林」，這裡綠樹下的多塊石頭上面，篆刻著隋煬帝所作詩詞。

綜合香港 中通社、港媒報導，2013年，邗江區西湖街道司徒村曹莊一處房地產項目施工中發現刻有「隨故煬帝墓誌」的古墓。揚州市文物考古研究所等單位對隋煬帝與蕭后墓進行了搶救性考古發掘，不僅出土隋煬帝墓誌、蕭后鳳冠、十三環蹀躞金玉帶、鎏金銅鋪首等文物400餘件（套），還發現兩顆50歲男性的牙齒，後來被確認屬於隋煬帝，引起廣大關注。

該項目先後獲評「中國社會科學院考古學論壇2013年中國考古六大新發現」、「2013年度全國十大考古新發現」。

2019年，隋煬帝墓被國務院 公布為全國重點文物保護單位。經過多年的精心建設，隋煬帝陵遺址公園已全面建成。