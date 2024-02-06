春節「8+1」 出境遊訂單增10倍 國內遊也火爆

2024瀋陽方城燈會在瀋陽市瀋河區啟幕，吸引遊客前來觀燈賞景。（新華社）

今年農曆春節將迎來「8+1」超長假期，不少中國民眾提前安排旅遊行程，北京一旅行平台公司總監稱，目前，整個春節遊出境訂單量相比去年同期增長約10倍。在國內遊部分，多地文旅備戰推出特色活動攬客，如海南的「海島年味」和廣西的水果主題及研學旅行精品線路。媒體稱，春節旅遊將迎強勢復甦；企業業績大幅成長，如麗江股份淨利暴增超5735%。

央視新聞客戶端報導，今年國內遊和境外遊都相當火熱。北京某旅行平台公司公關事務部總監陳理楠說：目前，整個春節遊的出境訂單量增長比較強，相比去年同期大概增長了10倍左右。冰雪遊今年比較出圈的，大概年增率也達到10倍左右。

數據顯示，春節期間，國內前十熱門目的地為北京、上海、廣州、深圳、哈爾濱、成都、西安、杭州、三亞、昆明。出境旅遊方面，熱門旅遊目的地包括泰國 、馬來西亞、新加坡 、日本、南韓、香港、澳洲 、紐西蘭。

觀察者網報導，出境遊市場呈現大幅成長，主要是隨著國際航班加速恢復以及馬來西亞、泰國等國家宣布對中國遊客實施免簽政策，出境遊需求大幅增加。業內人士預測，2024年春節可望成為今年首個出境遊高峰。

另據「去哪兒」平台數據顯示，中國國內火車票預訂量同比增長迅猛，省內短途和跨省線路的銷售都十分火熱。飛豬平台上，飯店預訂量年增1.6倍，跟團遊較去年同期成長34%，多個類目預訂量已遠超2019年同期水準。

為迎接這一市場熱潮，各大旅遊企業也提前進備戰狀態。中青旅表示，旗下烏鎮、古北水鎮景區已充分挖掘景區內特色資源，推出各類特色套餐產品，以滿足遊客的多樣化需求。首旅酒店也在投資者互動平台上表示，針對春節假期，公司中高端酒店將大力開展產品和行銷創新，在餐飲經營方面推出各種年貨類食品。

各地也開啟了「寵客」模式，推出特色旅文體活動，如海南的「海島年味」主題活動和廣西的水果主題及研學旅行精品線路，吸引遊客體驗當地文化。

報導指出，根據攜程最新發布的「2024春節旅遊市場預測報告」顯示，春節期間旅遊訂單年增超7倍，上市旅遊公司也在這一波熱潮中迎來了2023年的業績預告。