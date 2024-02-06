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涉貪 貴州原省委書記孫志剛遭踢出黨 招商銀行原行長田惠宇死緩

中國新聞組／北京6日電
貴州原省委書記孫志剛。（中新社資料照片）
貴州原省委書記孫志剛。（中新社資料照片）

臨近農曆新年，中國反腐未歇。全國人大財政經濟委員會原副主任委員、貴州原省委書記孫志剛因涉嫌嚴重違紀違法，昨被開除黨籍。此外，招商銀行原行長田惠宇因嚴重貪汙受賄、內線交易獲利共多達5億人民幣（約6990萬美元），昨被判死緩。

央視報導，孫志剛貫徹落實黨中央重大決策部署不力，任人唯親，履行全面從嚴治黨主體責任不力；無視中央八項規定精神，違規多占住房；違反組織原則，不如實報告個人有關事項；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，利用職務影響為其子經營活動提供幫助；干預和插手司法活動；不重視家風建設，對配偶、子女失管失教；將黨和人民賦予的公權力異化為謀私的工具，大肆收錢斂財等。

通報指出，孫志剛在18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予孫志剛開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

報導稱，湖南省常德市中級人民法院昨天一審公開宣判田惠宇受賄、濫用職權、內幕（線）交易、洩露內幕資訊一案，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對田惠宇犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明：1997年至2022年，田惠宇利用擔任中國信達信託投資公司副總裁，上海銀行股份有限公司黨委委員、副行長等職務便利，為有關單位和個人在貸款審批、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，非法收受財物折合人民幣共計2.1億餘元。田惠宇在擔任招商銀行股份有限公司黨委書記、行長期間，因職務便利獲取的內幕資訊以外的其他未公開信息，違反規定，從事與上述資訊相關的證券交易活動，非法獲利2.9億餘元。田惠宇身為證券內幕資訊知情人員，在相關資訊尚未公開前，買入該證券，或者洩露相關資訊，明示、暗示他人從事上述交易活動，非法獲利807萬餘元。

另最高檢察院昨披露，北京航空航天大學原黨委常委、副校長張廣涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高檢察院指定管轄，江西省檢察院依法以涉嫌受賄罪對張廣作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。

招商銀行原行長田惠宇。(取材自新華網)
招商銀行原行長田惠宇。(取材自新華網)

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