湘鄂暴雪堵車 男困高速路50小時急哭 有人棄車 有人煮雪解渴

湖北大雪，路面結冰，許多春節返鄉民眾被困在高速公路上，動彈不得。圖為高速公路服務區擠爆，有人被困超過50多個小時。（視頻截圖）

中國近日出現16年來最糟糕春運天氣。夾雜大雪或凍雨的惡劣天氣，1月下旬起席捲中國多省，截至5日深夜2時，全國最堵的十條高速路段，有八條在湖北；期間傳出返鄉客困高速缺水糧，遂棄車離開，還有人煮雪解渴，另有鄰近公路的暖心村民自發送水、食物，甚至開來挖掘機將食物托舉送給高架橋上的旅客。

另外，湖北、湖南兩省4日到5日接連有3座市場頂棚不堪積雪重壓而崩塌，其中湖北省潛江市老新鎮農貿市場、湖南省益陽市南縣集貿市場各有1人死亡，湖北省公安縣斗湖堤鎮楚豐農貿市場則至少有10餘人被困，傷亡情況不明。對此，湖南省發文嚴令，所有有積雪的大跨度框架結構建築物、棚屋一律停止使用。另外，湖北荊州長江大學食堂亦被積雪壓垮，幸學生放寒假無人受傷。

澎湃新聞報導，上一次春節前返鄉計畫被惡劣天氣大規模攪亂，還是2008年。以持續時間和破紀錄的低溫 情況看，今年的這場雨雪冰凍災害暫時還達不到2008年的規模，但也帶來許多災害與不便。

目前，這次的雨雪冰凍天氣仍處於最強時段。今明幾天，新一輪的降雪又將來到湖北、湖南和安徽等地。

2月3日晚上6時多，南京大學學生吳寧趕到南京南站候車，往常坐5個多小時車就能回家的她，最終回到湖南岳陽的家中時，比原計畫晚了近7個小時。

除了鐵路線，受影響的還有汽車道路。由於積雪導致車輛行駛緩慢，湖北多條高速出現大量車輛滯留。

一名被困許廣高速湖北段兩天兩夜的車主4日表示，車輛所在位置已經「七個小時都沒有動一下」，晚上睡覺時只能熄火睡覺，由於長時間被困，很多人都有焦慮情緒。

另據本報系聯合報報導，湖北東北部麻城市境內高速路沿線群眾正自發為滯留旅客送熱水食物。

在湖北公安縣埠河鎮代市村的高速路段，熱心的代市村村民有人燒開水、有人煮米飯、有人蒸香腸，為滯留群眾送飯。因為高速橋離地面較遠，村民開來挖掘機將食物托舉送達。

湖南懷化麻陽縣全縣18個鄉鎮132個村道路結冰，有旅客滯留。4日上午8時，全縣所有客運班線和城市公車停運，水運方面20道渡口全部封航停渡。麻陽縣官方勸導滯留高速司乘人員前往縣城賓館入住。

另據椒點視頻消息，湖南暴雪導致高速公路堵車，一名男子堵了50多個小時還沒回到家，看到媒體時急得哭了出來。這一幕引發許多網友的共鳴。

南方都市報報導，楊先生從湖南岳陽東自駕 開往益陽南縣，以往車程只需要1小時40分鐘左右，但他們這次開了11個半小時才回到家中。楊先生描述，他看到有很多私家車被臨時拋棄。