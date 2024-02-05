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經濟學者馬光遠促取消調休 中國網友狂讚：說出心聲

中國新聞組╱綜合報導
馬光遠。(取材自微博)
馬光遠。(取材自微博)

知名經濟學家馬光遠一句，「與其調休讓人們假裝上班，不如真實的給大家放個假」，衝上微博熱搜，由於當天星期日正是農曆春節的調休上班日，馬光遠的發言立刻引來大批網友支持，並吐槽，「調休日已進入『摸魚』模式」，上班不在狀態；另引發熱議的還有多地中小學教師，不滿寒假值班守校舍，甚至還要考核學習國家主席習近平理論思想進度，批評這是「形式主義」。

綜合媒體報導，馬光遠在「光遠觀察」節目中表示，馬上就要過農曆新年了，大家的心思已經根本不在工作上，與其調休讓大家假裝上班，不如真實地給大家放個假，調休時在公司待一天也創造不了什麼價值，所以不要自責。「中國人目前休假的時間太少了，應該鼓勵大家更多的去休假。馬光遠呼籲春節前，通過不調休，讓真正的年休假制度建立起來。」

此言一出，立刻引發廣大網友回應，不少人表示，「專家說出了我們的心聲，過年就應該好好休息。」也有人調侃道：「這下好了，連專家都看不下去了，建議春節直接放假。」也有人說，年前已進入「摸魚」（偷懶）模式，每天上班也不想工作，只是在閒聊，希望政府取消調休，讓大家能真正享受假期；還有網民表示「值班」也應該取消，稱過年報表沒有存在的必要。

然而，也有一些人對此持保留意見，他們認為，春節假期時間有限，如果取消調休，很多工作將無法在春節期間完成；一些人也擔心取消調休會導致工作壓力增大，影響工作效率。

據報導，對於這些質疑，馬光遠回應表示，自己的主張並非是要取消春節假期，而是希望能夠在調休制度上進行更加人性化的調整。他呼籲企業和政府部門應該重視員工的身心健康，採取更加人性化的管理方式。

除了一般上班族，多地教師反映由於中小學已放寒假，許多老師被安排在斷水斷電的學校留校值班，工作內容主要是巡邏校園，確保校內無閒雜人員、無安全隱患；老師還需在假期寫報告、考核「學習強國」積分等任務，不少教師對假期值班持牴觸情緒，認為此舉是「形式主義」，同樣引發網民熱議。

頂端新聞報導，有教師稱，除了值班，前線教師還要參加各種會議、寫報告、考核「學習強國」，另外，由於值班室是彩鋼瓦房，沒有取暖設備，正值嚴寒大雪天氣，值班教師只能一天三頓吃杯麵。

河南登封市教育局工作人員對此回應，沒有強制要求各學校安排教師值班，僅規定學校在寒暑假有值班人員在崗，保證校園安全，具體事項學校自行安排。

河南 教育局 習近平

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