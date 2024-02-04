大範圍暴雪將至 多景區、公路關閉 河南體育館坍塌

降雪導致南漳縣境內的十條國省幹線出現不同程度的積雪、結冰。(取材自上游新聞)

中央氣象台3日持續發布暴雪橙色預警和冰凍橙色預警，七省在這兩天進入最強影響時段，多地有大到暴雪及凍雨。受大雪影響，湖北武當山等多個知名景區近期宣布暫停開放。湖北安徽兩省低溫 雨雪冰凍災害應急響應提升至Ⅲ級，中央緊急調撥棉大衣、棉被等4萬件救災物資。在災情方面，大雪又壓垮了一處體育館，河南 信陽一停工的體育館坍塌，未釀傷亡。

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據上游新聞等媒體報導，3日開始，中東部大範圍雨雪天氣進入最強時段，晚上6時，中央氣象台繼續發布暴雪橙色預警和冰凍橙色預警，七省市部分地區有大到暴雪，湖北安徽等地或現有大暴雪。中東部大部氣溫較常年同期偏低，華南地區5日起將迎來明顯降溫。

3日晚8時至4日晚8時，河南南部、湖北大部、安徽中北部、江蘇西部、湖南北部、重慶東部、貴州東北部等地的部分地區有大到暴雪，其中，湖北東北部、安徽中部等地的部分地區有大暴雪（20到24毫米）。上述地區新增積雪深度3至10厘米，局地可達20厘米左右。安徽中部、湖北南部和東部、湖南大部、貴州中東部、重慶東南部等地的部分地區有凍雨，累計凍雨量可達1到6毫米，局地10毫米左右。

這兩天，湖北多地遭遇雨雪和大風天氣，部分輸電線路出現覆冰，南漳縣境內的十條國省幹線一度出現不同程度的積雪、結冰，全國公路封閉路段115個，關閉收費站1172個（涉及121條高速公路）。

應急管理部昨天針對湖北、安徽兩省的低溫雨雪冰凍災害Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級。國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局向湖北、安徽兩省共調撥棉大衣、棉被等4萬件中央救災物資。

目前已宣布暫停開放的景區有湖北省三峽濕地、宜都市奧陶紀石林、宜昌古潮音洞風景區、宜昌回龍灣風景區、十堰武當山風景區、荊州古城景區等；安徽省天柱山風景區、大別山滑雪旅遊度假區及阜陽八里河旅遊區等；河南鶴壁、洛陽、駐馬店部分景區。

另據新京報報導，河南暴雨 壓垮了信陽市羊山新區一體育館。當地官方稱，坍塌的場館處於停工狀態，一直未投入使用，無人員傷亡。 已派工作人員封鎖場館周邊區域，事故原因調查中。