釋寬鬆訊號？中提前核發32進口遊戲版號

中國國家新聞出版署2日發布今年首批獲准進口網路遊戲版號名單共32款，圖為中國一家網吧內年輕人在玩網遊。（路透資料照片）

中國國家新聞出版署2日發布今年首批獲准進口網路遊戲版號名單共32款，由於往年都是在3月公布首批進口遊戲名單，業界分析，這意味著當局監管維持較寬鬆態勢，且今年進口與國產遊戲的首批獲准數量，都已超過去年同期。

綜合中國財聯社和香港 經濟日報等媒體報導，據統計，包括國產與進口，中國今年迄今已核發147個遊戲版號。

約莫一周前，中國國家新聞出版署於1月26日凌晨發布1月份國產網路遊戲審批訊息，多達115款遊戲獲審批通過，數量創下單月歷史新高。

機構人士認為，這意味著監管維持較為寬鬆的態勢。無論是進口遊戲或國產遊戲，首批數量都已超過去年同期，而且進口遊戲「提前」核發（去年為3月）。

分析中國官方公布的今年首批獲准進口網遊，其中包括3款客戶遊戲、1款行動兼客戶遊戲、3款Switch遊戲、1款Xbox遊戲、1款PS遊戲，其餘23款為行動遊戲。

上市公司發行的網遊如騰訊的「地下城與勇士 ：起源」、「太鼓之達人」、「星之卡比新星同盟」；網易的「歧路旅人：大陸的霸者」；完美世界的「釣魚 ：北大西洋」等。

「地下城與勇士：起源」即業界所稱的DNF手遊，原預定2020年8月上線，但在上線前兩天，官方公告稱因遊戲內建的防沉迷系統需升級將延期，而時隔3年回歸的DNF手遊市場反應如何，各方關注。

至於字節跳動授權IP由名臣健康全權開發的遊戲「境．界刀鳴」也頗受關注，因先前字節跳動裁撤遊戲業務，名臣健康表示，與字節的合作不受任何影響，「境．界刀鳴」將擇期上線。

此外，騰訊取得兩款任天堂Switch遊戲的版號「星之卡比新星同盟」及「太鼓之達人」已算是舊遊戲，前者早已於2018年3月全球發行，後者可能是2018年全球發行的最初版本。

由於官方公布今年首批獲准的進口網遊，中國遊戲類股的股價上午走高，不過回顧月餘前，因北京有意頒布加強監管的法規，曾導致遊戲類股重挫。

中國國家新聞出版署2023年12月22日公布「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，擬限制遊戲過度使用和高額消費；網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵。

於是中國遊戲概念股當天在中港股市崩盤大跌，騰訊控股在港股收盤重挫12.34%，市值蒸發港幣3670.5億元（約新台幣1.46兆元），網易也大跌24.59%，隨後官方滅火接連表態支持網遊，股價才反彈。

之後北京整頓網遊管理辦法草案於今年1月22日諮詢期滿連結被刪，不過業界人士指出，當局仍將推管理辦法，但規範較彈性而且將納入業界意見，並說發布的版本，肯定會和徵求意見版有所不同。