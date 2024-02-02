河南35歲男存100萬辭職靠利息躺平 不戀愛不結婚樂住垃圾堆

河南一名35歲稱自己靠著100萬人民幣存款的利息「躺平」過活，住處則是滿地垃圾。（視頻截圖）

河南 一名35歲男子自稱靠著其工作多年省吃儉用存在銀行的100萬元（人民幣，下同）利息過活，還說自己不打算結婚，因為「愛情是生活的調味品，並不是必需品」。一家清潔公司日前到該男家中打掃，曝光了他的生活，原來他在不工作、不結婚之外，還徹底「躺平」到連家裡環境都不整理了，「滿屋垃圾髒到連小強都不想住」。

綜合知乎及網易等媒體報導，一間清潔公司「家簡生活」近日到河南這名35歲男子的家中進行打掃清潔服務，一進門讓他們嚇壞了，只見屋裡環境髒亂不堪，到處都是食物吃完留下的包裝、菸蒂、空酒瓶還有各種垃圾，垃圾多到整間屋子甚至看不見地板，床上也堆滿髒衣服和食物殘渣，而男子只是躺在床上一邊吃著零食、一邊玩手機。

男子告訴清潔人員，他曾工作多年，存下100多萬元，現在35歲有了這筆錢，他完全可以靠著利息過日，「上什麼班啊，存到銀行吃利息都夠了」，單身的日子他過得自由自在。

有人勸他結婚，但男子認為，愛情是生活的調味品、並非必需品，他憑藉努力賺到這些錢，不談戀愛、不結婚，享受生活，過得十分愜意。他向清潔人員表示「讓我娶老婆？自己活得多瀟灑啊，堅決不娶！」自認現在的生活狀態非常好。

男子的住處滿地垃圾。（視頻截圖）

男子說，他平時沒有不良嗜好，曾經喜歡下廚，但一個人生活久了，也懶得再煮飯，三餐改叫外送解決，甚至愈來愈不想打掃環境，吃完的餐盒、飲料瓶就隨手扔地上。

該男子長期累積的行為，導致屋內堆滿垃圾，磁磚上沾滿汙垢，廚房裡也滿是油垢。清潔公司人員耗費一番力氣，才把環境打掃乾凈。

據知乎刊出文章，該視頻被分享至社群平台「bilibili」，累積近380萬觀看次數，不少網民直呼不可思議地說「一個月利息大概2千，躺不平啊」「存款百萬很多嗎？5年後他可能又要出來工作了」、「前提是要有房子，否則光付房租和水電費等，生活品質會跟著下降」、「我35歲存到百萬還是會繼續上班，因為每天待在家真的很無聊，也會失去生活動力」。

但更多網民關注的是他住處的髒亂環境：「不結婚可以，但衛生習慣差就不太行了」「連住家環境都不清理了，這是新躺平概念嗎？」「這是心臟多大顆才能住在這種屋裡」、「家裡髒成這樣不會生病嗎」、「這地方連小強都嫌髒」、「小強來了都能迷路」。