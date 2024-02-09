踢足球拚出希望 重慶小學「留守女足隊」出了19大學生

三河小學足球隊隊員們在操場上練球。（新華社）

足球 不僅帶火了運動風氣與經濟，還能讓留守孩子走出大山。位於重慶武陵山區石柱縣的三河小學足球隊，過去的八年裡在各級足球賽事中斬獲無數獎盃，這些獎盃也成為山裡的女孩們走出莽莽大山、考取大學的通行證。該校組建的一支20人留守女足隊伍，去（2023）年就「踢」出19位女大學生，讓自己的未來和家鄉的足球發展都看到了希望。

文匯報報導，三河小學距離重慶主城區近300公里，是一所坐落在山坡腳下的高山移民小學，孫曉鳴2012年來到三河小學任校長時，對這裡的簡陋有些失落，這裡的孩子們大多是留守兒童，家裡條件不好，學校師資力量也不夠。拚文化課，她們很難拚得過城裡的孩子；拚音樂、美術的藝術路線也行不通。

孫曉鳴憂心著孩子們的未來，思考數日決定組建一支女子足球隊。為證實這條路行得通，孫曉鳴選了田徑出色但沒有足球功底的六年級學生馬慶林，經過兩個月集訓就被重慶主城的三十七中足球隊選中，初中和高中免費讀。這讓三河小學的老師和家長看到了希望。

2016年，三河小學女子足球隊隊員在家門前的院壩內練球。（新華社）

2013年，在孫曉鳴的推動下，三河小學組建第一支女子足球隊。來自四、五年級的20名隊員中，18人是留守兒童，故被稱為留守女足隊。沒有場地，就把水泥地當足球場。沒有專業教練，孫校長就時協調鄰近中學體育老師來指導。孫曉鳴也四處奔走，一年後終於申請到了一塊人造草坪球場。兩年克難訓練，他們在2015年校園足球聯賽市級總決賽中奪得全市總冠軍。

三河小學學生們在操場上拋出足球迎接開學。（新華社）

經過孫校長的努力，三河小學相繼與西南大學附中、巴南中學、重慶市第37中學達成協議，由對方挑選合適的足球苗子入校就讀。三河小學漸漸成為「足球名校」。

孫曉鳴如今已經退休 ，但他仍常到球場關心孩子們。在三河小學讀六年級的陸思嬋、陸思玥是雙胞胎姐妹，也是校隊的「明星球員」。陸思嬋記得，有一次她中場搶斷球一腳遠射，足球直掛球門左上角，孫校長興奮地衝過來拍著她說：「這是世界波啊，這樣的力量太棒了！你可以做女版梅西 ！」阿根廷球員梅西正是姊妹倆的偶像。

馬慶林2020年剛考上大學，參加比賽後和獎盃合影的照片。（取材自新華網／受訪者供圖）