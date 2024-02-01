「娃娃剃頭也辦酒席」貴州女吐槽1個月吃20多場 網批搶錢

貴州威寧女子吐槽一個月吃20多場酒席。（取材自瀟湘晨報）

「從放假回家我已經吃了不下20台酒，我們威寧辦酒真是讓人太惱火。」貴州畢節市威寧縣張女士近日發視頻吐槽回家後一個月吃了20多場酒席，「搬家也要辦，生娃娃也要辦，從一樓搬到二樓要辦，娃娃剃頭髮也要辦……」即使當地正整治濫辦酒席風氣，村民還是「下有對策」，隨禮已讓她的荷包大失血。

據瀟湘晨報報導，張女士近日發布視頻稱，她所在的地方是貴州畢節威寧縣的一個村子裡，自放假回家，一個多月已經吃了不下20台酒席。「比如一樓搬到二樓，娃娃剃頭髮，這種酒我都吃過。剃頭髮那種叫長毛酒，一般是指娃娃三歲、六歲、九歲剃頭髮，家裡給辦個酒。」

張女士說她「不想去，但是不得不去，還得隨禮，吃的都是人情世故。」去吃酒還得送禮，根據關係遠近決定禮金金額。「關係一般就100至200元（人民幣，下同），關係好的送5、600百元，幾千元甚至上萬元都有。」

張女士透露，當地在整治濫辦酒席的風氣，「但是別人不聽。相關人員去村裡阻止了，但是村民也有自己的辦法……」「我已經不想再吃了」。

張女士的吐槽引來網民熱議，不少網民主張「不隨禮，天天免費吃，香，管別人說什麽」並要張女士「首先想想自己和家人有沒有辦過吧」「有誰逼你去的嗎？」「這種人情要了幹嘛？」「這種換錢有啥意思？不想參加就自覺抵制啊」「有什麽好吐槽的，你可以不去啊」「是我不會參加娃娃剃頭酒席，不尊重朋友親戚。」

也有網民認為各種名目都能辦酒席無異是「搶錢」：「貴州窮瘋了吧？娃娃剃頭也辦酒席？真的是奇聞」「惡習已成風氣，想剎亦難」「使勁的內卷」「窮瘋了，以此撈錢啊！現在的人怎麽了？」「辦酒席本來就是感謝親朋好友的，而不是賺錢的」「知道廣東這邊為什麽不興辦酒席嗎？送禮金才100元或200元，每次辦酒席都是虧錢，沒錢就不要辦。」

威寧縣政府一名工作人員表示，威寧縣已經出台了關於整治濫辦酒席的政策，遇到濫辦酒席的情況可以舉報。「一般來說，婚喪嫁娶等幾類是屬於允許的範圍。如果是小孩剃頭髮辦酒，這種是屬於可以舉報的範圍，至於處理方法暫時不清楚。」

據報導，1月26日，威寧縣政府發布「威寧人，髮現濫辦酒席請舉報」倡議書提到：為深入推進移風易俗，弘揚勤儉節約、艱苦奮鬥的優良傳統，破除高價彩禮、人情攀比、厚葬薄養、高價墓地、鋪張浪費等陳規陋習，引導全縣人民群眾樹立勤儉節約、文明健康的生活方式，婚喪辦事做到「車不過十、禮不過百、日不過三」。

其中提到，倡導文明和諧的關係，自覺抵制人情攀比、跟風宴請，做到不請客、不收禮、不送禮；堅決抵制各種巧立名目、借機斂財的酒席，堅決不操辦、不參加搬家、祝壽、參軍、升學 、滿月、剃長毛、遷墳、壘墳、出院、開業等其他酒席。如果發現身邊有除婚喪嫁娶以外的其他酒席，請主動反映，相關部門將對核實後於第一時間進行整治。