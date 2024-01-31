4000元1晚 女星住5星飯店：床單有血、環境髒亂差

床單有血跡。 (取材自紅星新聞 )

女星田樸珺嫁大30歲地產大亨王石為人熟知，近日，她在社群媒體 上發視頻，稱花4000元人民幣(約560美元)入住某著名五星級飯店，環境髒亂差。床單有血跡，水杯不乾淨，公共衛生區髒亂差，水龍頭也是壞的。田樸珺的遭遇，引發了網友們廣泛的關注與討論。

來源：YouTube

紅星新聞報導，從她曬出的影片中，可以看到床單上有明顯的血跡，茶杯裡有疑似異物。

女星田樸珺表示，花4000元人民幣住某著名五星級飯店，環境髒亂差。(取材自新黃河)

影片中，田樸珺稱，公共衛生區髒亂差，水龍頭也是壞的，這些問題都讓人感到十分不舒服。朋友送東西放前台，自己去拿等了十分鐘左右，前台無人。

田樸珺稱，飯店的處理態度也震碎三觀。對於床上有血跡，飯店工作人員說給個下午茶好了，之後還說血跡是新的，懷疑是她自己蹭的，為了免房費住飯店。

影片中，田樸珺未曝光飯店名字，但網友在留言區指出，該飯店疑為廣州瑰麗飯店。

據報導，廣州瑰麗酒店市場部一工作人員30日回覆稱，田樸珺曝光的確實是自家酒店，酒店已關注到其在網上發布的內容，一些具體情況還在確認中。影片中顯示的飯店衛生問題，是客觀存在的，飯店也意識到了，會去積極調整改造。對於田女士所說的是否都是既定事實，目前不便透露，此事仍在協商中。

對此，許多網友表示，飯店衛生問題一直是消費者關注的重點之一，任何飯店都應該重視衛生清潔工作，確保客人的健康和舒適。