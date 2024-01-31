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中東部暴雪+凍雨 春運將迎最複雜天氣

記者黃雅慧／綜合報導
中國中東部地區31日起將出現大範圍、長時間雨雪天氣過程，恐對春運造成影響。圖為鐵路工作人員在黑龍江撫遠站附近檢修鐵軌。（新華社）
中國中東部地區31日起將出現大範圍、長時間雨雪天氣過程，恐對春運造成影響。圖為鐵路工作人員在黑龍江撫遠站附近檢修鐵軌。（新華社）

中國中東部地區自31日起，將遭遇今冬以來最大範圍、最長時間的雨雪天氣過程，這也將是2008年以來最「複雜」春運天氣。天氣的複雜度將體現在降水相態複雜、雨雪轉換複雜切換與凍雨範圍擴大。

根據中國天氣網預報，1月31日至2月5日，中國中東部地區將出現入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪天氣過程，河南、山東、湖北等地降雪具有極端性，同時大部地區氣溫也將明顯下降。

雨雪分界線將逐漸南壓至貴州東部—湖南北部—湖北東部—蘇皖北部一線。雨雪分界線以北地區多有中到大雪、部分地區暴雪甚至大暴雪，以南地區有中到大雨、局地暴雨，並伴有較大範圍雷電。其中2月2至4日為降雪最強時段。

中國氣象專家指出，這次雨雪天氣有幾個特點：雨雪覆蓋範圍廣、持續時間長、凍雨範圍大、部分地區累計降水量具有極端性等。

雨雪關鍵問題在於將影響春運，從本周中後段到下周初，正是中國今年春運關鍵期；雨雪核心影響區都有湖北、河南等中部地區，而這些地區正是中國聯通南北東西的交通樞紐。

不過，中國中央氣象台預報這次雨雪冰凍的持續時間、低溫強度、冰凍範圍都不及2008年南方雨雪冰凍低溫災害過程。7日之後長江中下游沿江以北天氣可望轉晴。

此前中國官方預計，今年春運期間或將有90億人次流動，鐵路、公路、水路、民航等營業性客運總量將超18億人次，較上年同期約增長四成，三項數據均創歷史新高，堪稱史上「最忙」春運。

中國天氣網30日表示，31日至2月5日，中國中東部地區將出現入冬以來持續時間最長...
中國天氣網30日表示，31日至2月5日，中國中東部地區將出現入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪天氣過程。（取材自中國天氣網）

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