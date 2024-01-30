重慶街道井蓋可單手掰斷 疑竹籤代替鋼筋
有網友爆料稱，重慶市秀山縣中和街道廷昌街一下水道疑似用竹籤代替鋼筋。據其拍攝的視頻顯示，一塊圓形下水道井蓋，破裂後露出了裡面的竹籤。拍攝者用單手輕輕一掰，支撐井蓋的竹籤便斷裂開來。井蓋一旁是其遮蓋的下水道，布滿烏黑色的淤泥。
來源：YouTube
瀟湘晨報報導，目擊此事的龍先生表示，當天他開著貨車路過廷昌街路段，車輛碾過，突然發現下水道井蓋被壓斷了，就立刻下車檢查，「看到井蓋裡面露出的是竹籤，我覺得奇怪，正常的不應該是鋼筋嗎？」
「第一次遇到這種情況，我的車沒有超重。」龍先生解釋說，事發後他還沒來得及將情況報備給有關部門。
重慶市秀山縣中和街道辦事處一名工作人員指出，目前還未相關投訴，會跟負責的同事聯繫一下，如果情況屬實，後續會進行處理調查。秀山縣人民政府一名工作人員也稱他們還未接到投訴，會對情況進行登記，「我們這邊馬上調查核實一下。」
據報導，隨後記者透過井蓋上的標記電話聯繫到生產商，一名工作人員表示，視頻中的是一種輕型井蓋，使用複合纖維製成，適合擺放在無大型車經過的路過，或是綠化帶。
「我們公司生產的井蓋都是經過國家標準認定的。」據她估計，井蓋被壓斷的原因，可能是車輛過重，可能是年久失修，也可能是施工方將井蓋放錯了位置。「所以在最開始施工的時候，選對井蓋型號是非常重要的。」
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