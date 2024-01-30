拚爹？地質大學公告擬聘「處長之子」惹議

中國地質大學近日一則招聘教師的公告引起熱議。(取材自百度百科)

中國地質大學近日一則招聘教師的公告引起熱議，因為公告中列出的通過初試人員中，有三人在背景描述中註明了各自的父親或導師，分別是該校的處長與院長，引起「任用親信」的質疑，雖然校方回應指「過程公開透明」，並表示列出徵聘人員的相關背景是規定，目的是為了利益迴避，但仍有人質疑這是「近親繁殖」。

綜合明報、中國新聞網報導，位於北京的中國地質大學水資源與環境學院，上周公告八名教師崗招聘初試通過人員，其中三人的背景引發爭議，分別是：張博愛奇，其父親是該校發展規畫與學科建設處處長張壽庭；姬韜韜，博士後合作導師是水資源與環境學院副院長蔣小偉；邢世平，博士生導師為水資源與環境學院院長郭華明。

消息曝光後，有網民質疑中國地質大學如此標示出親屬或師生關係，是想干擾影響選人用人。

對此，中國地質大學工作人員表示，「學校有相關規定，整個過程都是公開透明的，所以才會主動公開這些信息」。因為公示期滿，上述公示已從該學院官網撤下。

中新網引述中國人民大學公共管理學院教授馬亮向說法指出，這項人事屬於事業編招聘，原則上應迴避近親屬和師生關係，但是高校的規模較大，也有不同院系機構，「一刀切」迴避可能難以實施。他表示，備註親屬師生關係，說明高校更加注重近親屬迴避、利益迴避和公平招聘。