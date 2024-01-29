春運景象大不同 兩廣百萬「摩托大軍」消失了

如今路上的返鄉者。（取材自極目新聞）

每逢春節臨近，以往廣東、廣西的交界地帶就會看到由返鄉的外來務工者組成的「摩托大軍」在此過境，不過隨著近年路網、高鐵等基礎設施的不斷完善，曾經的百萬「摩托大軍」盛況已不復存在。

極目新聞報導，自上世紀80年代初開始，數以千萬計的外來人員遠赴珠三角地區務工，多年來每逢春運，從廣東發往全國各地的旅客人數屢創新高。

當時路網、高鐵不夠完善，春運車票也是一票難求，外來務工者每到歲末年終都會約老鄉騎摩托車回家，最高峰時返回各省區的「摩托大軍」規模超過100萬人。

然而，廣東省交通部門2022年數據顯示，經廣東肇慶過境往返廣西、貴州等地的「摩托大軍」人群，自2013年春運期間達到峰值約110萬輛次後，呈逐年明顯下降趨勢。今年春運大幕開啟，廣東肇慶一條摩托大軍返鄉的必經之路，已不見當年的摩托大軍盛況。

2011年1月26日，摩托車大軍在321國道返鄉。（取材自極目新聞） 廣東外來務工者騎摩托返鄉。（取材自極目新聞）

有騎摩托回廣西的返鄉人員說，現在春運期間，大家的交通方式換成自駕 小車或乘高鐵，長途騎行回家的人已經非常少了，因為路上有很多不確定性，存在較大風險，大多騎摩托回鄉者的騎行距離都在三、四百公里。

在兩廣交界處的國道邊開小餐館的何平（化名）感嘆，十多年前，每逢春運，各家店裡生意都很火爆；如今務工者的收入提高了，買一輛普通的家用小車，遠途回鄉開車的人越來越多。高鐵也更為便捷。此外，很多曾經外出的務工者不再到廣東沿海打工，而是在家附近找工作。因此，摩托車大軍漸漸消失。