上海圖書館東館閱讀躺椅1把要價數萬元？普通椅也上萬

有網友稱，上海圖書館東館七樓的躺椅售價可能達到6萬多元人民幣。（取材自上游新聞／網路截圖）

有網友近日在小紅書 上發帖，稱在上海圖書館 東館看書時，發現坐的椅子非常舒服，想自己也買一把放家裡，結果一查價格驚訝地發現，看似普通的椅子一把要1萬多元（人民幣，下同）。還有網友表示，七樓閱讀區的躺椅更貴，淘寶上售價高達6萬多元，引發網友熱議。

網友表示上圖東館這個座椅很舒服，但售價超過1萬元人民幣。（取材自微博）

上游新聞報導，「是我有眼不識泰山，僭越了，居然想買兩個放家裡。」近日，有網友在小紅書上曬帖子，自己看上了上海圖書館東館一把椅子，結果通過淘寶搜索發現，這款椅子的售價為1萬929元。評論區有網友曬出了上海圖書館東館七樓的另外一款躺椅，品牌為芬蘭進口的卡路賽利（karuselli），由芬蘭設計大師Yrjo Kukkapuro設計，被譽為「20世紀最舒適的椅子」，淘寶某商家售價6萬7670元。

上海圖書館東館七樓朝著世紀公園的躺椅，平時頗為「搶手」。（取材自上游新聞／網路截圖）

對此不少網友表示，「這個是七樓窗邊的，朝著世紀公園，每次去都有人，從來沒坐過」「下周就去坐，畢竟自己買不起」……。還有網友留言諮詢，「坐著感覺咋樣，聽說上海圖書館東館的椅子都是定製的，國內買不到現貨。」有網友回答：「確實舒服，差點睡著。」有網友發帖表示，「第一次坐七萬的椅子（上海圖書館東館），號稱天下最舒服的椅子，但我感覺貼合度一般般。山豬吃不來細糠。」

對此，上海圖書館東館一名工作人員表示，館內七樓的確有一些芬蘭品牌的家具，是統一採購的，但不清楚具體價格，像深受網友喜歡的躺椅，「十把不到，無需預約，平時的確受歡迎，上午來的話，有座位的可能性相對大點」。

上海圖書館官方微信 公眾號今年1月12日曾發表一篇名為「東館7F城市客廳 | 最舒適的座椅，以書為伴，「書香客廳」帶來全新閱讀體驗」的文章，介紹了上圖東館內提供的各種座椅。其中，最受歡迎的就是七樓那些Karuselli躺椅。另外，經典的Ateljee沙發、Remmi座椅、CNC沙發等，均有展示。