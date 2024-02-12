歷經搬遷、關門…三代人守住情懷 上海小朱書店重生

朱鳳濤和「小朱書店」。（取材自微博）

從街邊的小人書攤，到如今經營著上海最大的民營舊書店 ，儘管幾經搬遷，甚至曾遇上關門危機，「小朱書店」在眾多書友的支持下，已有20餘年歷史。如今，這座蘊藏著祖孫三代心血的書屋還將重新啟航，預計今（2024）年5月在被譽為「上海之根」的松江區創意園區內開設主題店舖，再續海派書香緣。

「最早的時候，是我的爸爸在馬路上擺攤賣租小人書，兩塊門板一搭，小人書放上，一分錢、兩分錢就可以看書，特別受小孩子的歡迎，這就是最早的『小朱書店』了。」文匯報報導，朱鳳濤是「小朱書店」店主，他說，爸爸進了國營舊書店後，就由他接替舊書攤。2010年，在朋友的幫助下，朱鳳濤盤下了當時上海塘橋地鐵站 內的一個店舖，自己開了一家舊書店。

「小朱書店」是上海藏書最多舊書店。（取材自微觀上海微博）

這家看似並不算大的書店，藏書約7萬冊，倉庫存書還有約18萬冊，憑藉著書籍種類多，價格實惠等優勢，朱鳳濤打響了「小朱書店」的名號，兒子也加入了經營。然而僅一年後就遇到開業後的第一個大難題，「當時書店所在的地下廣場要裝修整頓，一個是裝修時間可能比較長，那麼書店還開不開，裝修後租金 成本也要上升等。

十幾萬冊書 曾無家可歸

原來，去年年末「小朱書店」由於藏書倉庫相繼到期，十幾萬冊書籍「無家可歸」，讓朱鳳濤一時陷入困境。通過在互聯網上發出求助信息，「小朱書店」再度得到了社會關注。來自上海松江的雲堡未來市藝術文創園區拋來了橄欖枝，雙方達成了合作協議，朱鳳濤直言這是「意外之喜」。

志願者協助搬書，為18萬書冊「安家」。（取材自微觀上海微博）

上海松江雲堡未來市藝術文創園區相關負責人表示，希望將「小朱書店」打造成上海「閱讀版圖」上別具一格的新型二手書店主題店，還計畫舉辦「曬書節」、「二手書節」及常態化的二手書市集，成立「小朱書店」公益圖書基金，通過籌集資金來支持公益閱讀空間建設和二手書圖書資源普及，為書店的圖書收購和日常運營維護提供專項資金。

得知「小朱書店」將搬新家後，書友圈又「沸騰」了，不少書友來到書店為朱鳳濤打氣，更表示將去主題書店探店支持。對書籍的熱忱，以及書友們在店裡淘到書的笑容，成為他一路走來的無限動力。