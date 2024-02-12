「重走梁林路」年輕人文化苦旅初體驗

1936年林徽因與夫婿梁思成在北京天壇。（取材自澎湃新聞）

以梁思成、林徽因 兩位近代古建學術領域開拓者、中國建築歷史學大家四次探尋山西古建的事跡為基礎，打造以古建探尋為載體的歷史文化深度旅遊IP「重走梁林路」，近年在山西省文旅廳的推廣下成為了顯學。當年梁林等人騎著毛驢在山裡摸索的克難，即使古建築遊覽的路線已經開發得愈發完善，仍有不少年輕人來這裡感受人生中第一次的「文化苦旅」。

據澎湃新聞澎湃號「新生活方式研究院」報導指出，重走「梁林路」的熱潮，讓山西大同成為駐守首都的古建築愛好者鍾情的目的地之一。從北京出發前往大同的動車只需兩小時。以此為起點南下，整個晉北區域散布著梁林伉儷在近百年前尋訪唐構、遼構建築的足跡。不過，因諸多古建築遠藏於小村深山，這仍然是一段難以「躺平」的旅程。

當年在五台縣城，梁思成北行，騎著騾子進入崎嶇危險的山裡。在初次前往豆村鎮的佛光寺時，梁思成就曾給林徽因寫信，說這裡旅途僻靜，風景幽麗。而如今，大同是個好的出發點，因為這裡設施完善，華嚴寺、善化寺都位於城區修建的古城裡，是訪古途中最好邁上去的初層台階。

今時的「梁林路」完全可以規畫在一場三天兩夜的短途旅行之中。各種遊學、旅遊團的推播，讓這條路上很難缺同伴。即使在前一天夜裡11時下個前往佛光寺、南禪寺的包車訂單，對方也會在第二天8時準時來接遊客；再遠的南禪寺裡也能碰到蓋章打卡的古建築愛好者。

2021年5月3日，大同。遊客參觀雲岡石窟。（中新社）

梁思成與劉敦楨、林徽因於1933年赴大同調查。在這裡，梁思成和劉敦楨合寫出「大同古建築調查報告」，列出當地遼金建築的模數單位——材楨的測繪數據。1937年7月，梁思成、林徽證實了梁思成1932年在獨樂寺調查報告中做出的關鍵性判斷：「以材桔為度量之製，遼宋已符，其為唐代所遺舊制必可無疑」。

以上調查研究，使梁思成能自信地對中國古代建築的結構技術做出總結，獻出一部「中國建築史」。而在「梁林路」上，那些跨越時代的唐構、遼構建築並不是全部。在梁思成寫給林徽因的信件中，他的路途心得同樣是讓人心馳神往的部分。