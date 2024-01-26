新余大火市長致歉叫停全市校外培訓 雲南土石流被埋44人全罹難

25日凌晨，江西省新余市渝水區臨街店鋪火災現場外。（取材自中國青年報／視覺中國供圖）

江西新余24日發生大火致39死，其中不少是參加教育諮詢課程的學生，有學生稱火災現場教室只有一扇僅容一人通過的窄門，逃生困難。新余市長25日率官員鞠躬道歉，並宣布暫停全市校外培訓機構活動，國務院 副總理張國清也趕赴當地指導處置工作，警方已扣查12名相關責任人。另22日發生的雲南省鎮雄縣塘房鎮涼水村土石流搜救結束，被埋44人全數罹難。

綜合媒體報導，新余市渝水區1.24火災事故新聞發布會25日舉行，新余市長徐鴻率官員鞠躬道歉，並稱經初步查明，火災是該樓地面一層冷庫裝修施工人員違規動火施工造成起火，濃煙通過樓道湧入至二樓，二樓是培訓機構「博弈教育諮詢」和一家賓館，受困人員主要是參加專科升本科培訓補習的學生和住宿旅客。新余市已對全市所有教育機構進行消防隱患排查。

據中國青年報報導，20歲的何求傑（化名）和21歲的王立（化名）是贛西科技職業學院的學生，為準備專升本考試，和4名同班同學一起報名了上述培訓機構的培訓班。火災發生當天下午，學生們正在上英語課，這堂課是臨時加的，當天下午2時07分，培訓班的英語老師還在班級群裡發信息：「沒來的同學抓緊時間。」催學生快點來。何求傑和王立沒去上課。

兩人說，博弈培訓機構有數間大小不等的教室，火災發生時，學生們所在的教室是最大的一間，用來上英語等公共課。這間教室通往外界的出口有兩個，一個隱藏在教室後面，有個小窗但「沒有開過」，窗戶邊緣「用膠布粘起來了」。另一個出口，是講台旁邊的一扇鋁合金小門。門很窄，「一次只能過一個人」。上課時，門經常是閉合的。

另22日在雲南省鎮雄縣塘房鎮涼水村發生山坡地崩塌，大量土石流掩埋民宅事件，搜救工作隨著最後一名失聯人員於25日晚找到結束，被埋的18戶44人全數罹難。