外資1小時買30億 A股復活了？胡錫進：首次追漲滿倉

中國人民銀行宣布降準2碼利多延燒，中國A股25日開盤原呈震盪走勢，但在外資一小時內就買入A股達30億元（人民幣，下同，約4.2億美元）之後，三大指數全線上漲，上證綜指一舉收復2900點大關；「中字頭」央企股票多檔攻上漲停板。資深媒體人胡錫進也投入這場外資的狂歡，稱自己「入市以來第一次勇猛追漲，實現滿倉」。

澎湃新聞報導，Wind統計顯示，滬深兩市及北交所全面上漲，共4884家股票上漲，422家下跌，平盤有34家。滬深兩市成交金額8915億元，較前一交易日大增1246億元。上證綜指漲3%，收2906點；深證成指漲2%，收8856點。

帶頭大漲的是中字頭股票，主要原因是掌管央企的中國國資委24日表示，將進一步研究把市值管理納入中央企業負責人業績考核。投資 人認為，央企市值列入業績考核，勢必讓中字頭的央企股票大漲。超級大型股中石油 時隔八年半再度於25日攻上漲停板，中國聯通、中國交建都強勢漲停，中國鐵建、中國電信等央企股票也都大漲，支撐A股大盤強力拉升。

國泰君安表示，國常會釋放穩定市場信心強烈信號後，人行、證監會、國資委密集發布利多，均有利於提升投資者信心。國海證券 指出，國資委把市值管理成效納入對中央企業負責人的考核，將引導央企負責人更加重視控股上市公司的股價表現。

另據財聞網報導，A股三大股指早盤原本呈現震盪走勢，但外資通過北向資金加速進場，一小時內就買入A股高達30億元，截止收盤北向資金全天凈買入62.94億，A股市場迎來了一場外資的狂歡。外資的這波買入潮主要集中在藍籌股和科技股兩大領域。業內人士普遍認為這是對中國經濟前景的看好和對A股市場的認可。

中國官媒環球時報前總編輯胡錫進也在微博發文稱，人行行長潘功勝宣布降準，且向資本市場注資1兆元，「這都是國家真幹，而不是『吹喇叭』」給了他信心，於是他25日一開盤就操作，把倉裡所剩的大部分子彈都打出去了，「這是老胡入市以來第一次勇猛追漲，實現滿倉」、「這是老胡過去從未有過的經歷。希望老胡這次做對了」。