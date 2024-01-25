世界星巴克價格 中國1天工資只能買6杯拿鐵 遠不及韓、日

世界星巴克價格調查，中國民眾一天的工資只能買六杯拿鐵，遠遠不及南韓的27杯、日本21杯。（歐新社）

繼美國之後，日本經濟新聞的世界價格調查隊根據當地隊員的走訪和國際勞工組織（ILO）的數據，調查中國、南韓 、泰國 、菲律賓和印度五個國家民眾，一天的收入可以購買多少杯星巴克 代表産品之一的「拿鐵」。目的是為了釐清具有差異的世界各國收入與星巴克咖啡價格之間的關係。

日經中文網報導，拿鐵的購買力排名中，最高的是南韓的27杯。其次是中國（6杯）、泰國（4杯）、印度（3杯）和菲律賓（3杯），差距最大達到9倍。另外，日本的拿鐵購買力為21杯，低於南韓。

拿鐵的購買力取決於人均收入，其背後受到各國經濟增長水平的影響。有趣的是，亞洲各國星巴克拿鐵的價格差並不如購買力差距那麼明顯。

對比星巴克中杯拿鐵的價格，中國為30元人民幣（約4.23美元），南韓為5000韓元（約3.74美元），泰國為125泰銖（約3.49美元）等。南韓在購買力方面優於中國，但價格方面中國高於南韓。儘管受匯率等因素影響，但總體而言，在中國、泰國和菲律賓，相較於購買力，星巴克拿鐵的定價顯得偏高。

對此，有網民表示「美國星巴克幾美元一杯，但是一碗麵20美元，我們這裡30元人民幣一杯星巴克，但是一碗麵才幾元人民幣」、「星巴克價格在中國偏高」、「直接說大國人工資購買力遠不如日韓」、「不正好說明中國人勞動力廉價」、「又在黑中國」。