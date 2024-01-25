上海IKEA趕不走 長者交友齊聚餐廳 自備茶水點心

儘管宜家家居（IKEA）上海分店餐廳曾經採取措施趕人，但年長者仍把這間分店視為相親、約會聖地。（取材自觀察者網）

喧鬧的年長者相親一族十多年前攻陷宜家家居（IKEA）上海一間分店的自助餐廳，儘管店家曾經採取措施趕人，他們仍每周來此聚會，且迄今依舊活躍。

每個星期二，數以百計高齡情侶會占據這家連鎖家具店偌大餐廳裡大部分的桌子，不吃店家經典的瑞典 肉丸，而是享用從家裡帶來的茶、點心，甚至酒類。

中央社引述法新社報導，隨著中國人口老化，面對兒女離家的空巢以及社會結構轉變，這些老人於是自己解決問題，把這間宜家分店化為一個意想不到的約會地點。

畫著精緻妝容的退休護理之家主任青青（Qingqing，音譯）：「說出來沒什麼好害臊的。不光是年輕人需要愛，老人家也需要愛。」

餐廳裡的氣氛和嘈雜程度比較像是高中餐廳，而不像是老人之家。精神抖擻的老人們互相傳遞橘子和茶水，偶爾還來上一瓶廉價的酒，桌上散落果皮和堅果殼。

根據官方數據，中國60歲以上人口超過2.97億人，其中四分之一的人為單身。過去多代同堂的家庭很常見，但如今許多年長者處於獨居狀態。北京中國人民大學2016年一份民調 顯示，60歲以上的人中有四分之一自曝曾感到寂寞。

這群年長者在宜家聚會已超過十年，大多數的人都說他們是從朋友那裡得知有聚會。

青青的友人徐怡珍（Xu Yizhen，音譯）說，「要我們上更優雅的場所，實際上有些困難」，還說宜家的可負擔程度「比較適合我們」。

宜家起初對於這個年長者的「寂寞芳心俱樂部」感到不滿。自2011年以來，宜家多次試圖擺脫這群老人，獲中外媒體廣泛報導。

報導指出，宜家安排額外保全措施，用繩子圍起座位區，並張貼告示，呼籲這個相親團體解散。

一名保全人員描述有次與一名老翁起口角，他要對方安靜，卻被對方潑熱咖啡 。不過後來，緊張的氣氛已大幅和緩下來。

宜家代表指出，宜家「知道社區年長者的孤單寂寞，他們需要關懷和互動，所以本店想要提供一個場所，讓他們感到無拘無束，在此會會朋友」。