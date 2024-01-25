家樂福告別上海？蘇州河畔網紅壁畫拆了、貨架空蕩蕩

蘇州河畔的網紅壁畫。（取材自外灘TheBund）

家樂福「關門」的消息近日頻傳，從曲陽的第一家門市，到南翔的最後一家會員店，都告別了上海舞台；當武寧路店的網紅壁畫拆除，只剩斷壁殘垣，貨架也全空之際，許多人終於意識到，家樂福真的已經成了過去式，唏噓不已。

自媒體「外灘TheBund」報導，這座武寧路橋邊上的巨大商場，因為外牆上超過五千平方公尺的巴黎街景壁畫出名，創下了金氏紀錄，它曾經不只是上海的大網紅，更是在國際上都享有盛名的「魔幻建築」，搭配上面前被等比率還原成亞歷山大三世橋的武寧路橋，遠看很有穿越感…但到了現在，這幅巨大的壁畫只剩下斷壁殘垣，整棟建築被敲成了空殼子。

這處「假巴黎」，正是家樂福如今在上海乃至在中國的縮影。

據報導，2023年上半年，家樂福在中國一共關了106家門店，到年底還活著的門市已經寥寥無幾，據悉，上海家樂福現在還有古北店、萬裡店和川沙店三家存活，但事實上，這幾家店的貨架都已幾乎全空，肉眼可見「靜待關門」。

蘇州河畔的網紅壁畫。（取材自外灘TheBund）

曾擁有藍天白雲、迷人巴黎街景的武寧路店，是家樂福在上海的第二家店。這棟建築原本是上海第六棉紡廠的倉庫，1998年被家樂福買下，看中的正是它巨大的空間體量，加上地處蘇州河沿岸，發展空間巨大。那時，大賣場這種業態剛進入上海，武寧路店開幕後有多火爆可想而知。

巧的是，也正在1998年，市政府啟動了「蘇州河環境綜合整治方案」，蘇州河從臭河浜慢慢變成了後來的靚麗水道。這座蘇州河沿岸的大賣場，有了更多城市公共空間的滋味，至於武寧路店外牆上的巨大壁畫，差不多是開業十年後才添上的。

報導指出，2009年，為了迎接世博會，普陀區聯合家樂福，邀請法國Cité Création公司設計了這個裝飾方案，聯合了中外多名藝術家，在三面牆上畫滿了巴黎的地標和浪漫街景，羅浮宮博物館 、艾菲爾鐵塔，遠遠還能看到巴黎聖母院 和聖心大教堂……2009年1月16日揭幕後，這裡創下了世界建築模擬壁畫的新紀錄。附近一處角落寫著：「中法友誼長存」。

隨著近幾年家樂福的落寞，這家店也沒能逃過衰敗的結果。2020年12月，家樂福武寧店宣告關門。

建築內部冷寂了下來，但牆外的壁畫一直還在，門口沒有了熙熙攘攘的購物人群，大片的空地倒成了運動愛好者的天堂；周圍的板仔和陸沖愛好者都常來這裡練招，壁畫牆則是對牆打網球的絕佳場地，在上海的網球圈都頗有名氣。

直到去年年底，11月開始場地因為施工開始封鎖，遠道而來的運動愛好者吃了閉門羹，才意識到這裡終於要拆了。

家樂福在中國的高峰期，共有321家門市，進入中國連鎖超市前三強。但這些輝煌，都留在了2010年代。截至2022年6月，家樂福的中國門市已經關了一半，只剩下151家。同時，也傳出了資金困難和拖欠貨款等問題。去年2月，旺旺、好麗友、統一等供貨商紛紛申請凍結家樂福資產，以追討貨款。

而後，家樂福在這半年一口氣關了106家，撤出了成都、廣州、深圳、武漢 。連北京老國展中心的首店以及亞洲規模之首的中關村店都關閉了，人們終於意識到，家樂福回不來了。