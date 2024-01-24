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C羅在中友誼賽因傷掛免戰牌 「敬酒」畫面球迷瘋傳

中國新聞組／北京24日電

足球巨星C羅日前與利雅得勝利隊抵達深圳，引發上千球迷熱情追逐。但原本要參加的友誼賽的C羅卻傳出身體不適無法上場的消息。主辦方將兩場比賽延期，並開啟全通路退票。Ｃ羅向中國球迷致歉，「我們的比賽並沒有取消，我們還會回來的」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，本次「榮耀巡迴賽2024利雅德勝利中國行」比賽原計畫於2024年1月24日、1月28日在深圳市大運中心體育場舉辦，C羅領銜的利雅得勝利將對陣上海申花和浙江隊。

1月23日晚，C羅中國行主辦方召開記者會，宣布基於C羅個人身體原因，利雅德勝利中國行兩場比賽全部延期，將盡快開啟全通路退票。

主辦單位確認在各官方正規管道購買的球票，請至原購票管道申請全額退票，或選擇保留訂單。此外，主辦單位會依照實際產生機票、飯店費用進行賠償。主辦單位在致詞中祝C羅早日康復，並向廣大球迷致歉。

在記者會上，C羅也向中國球迷道歉。「對我來說今天是很難過的一天，我想對中國球迷說對不起，足球世界裡有一些東西無法控制，中國是我的第二個家。我很難過，我也了解你們的難過，尤其是我的球迷。我們的比賽並沒有取消，我們還會回來的。」

C羅敬酒的話題延燒。(取材自微博)
C羅敬酒的話題延燒。(取材自微博)

C羅敬酒的話題延燒，他喝什麼球迷很關心。(視頻截圖)
C羅敬酒的話題延燒，他喝什麼球迷很關心。(視頻截圖)

這是C羅個人第8次中國行，也是利雅德勝利的隊史首次中國行。

C羅的身體到底發生什麼事呢？主單方沒有明說。網路流傳起一張C羅與隊友舉杯的照片，相關話題「C羅敬酒」迅速登上熱搜。

照片中，C羅這一桌的賓客集體舉杯慶祝，有部分人舉著的是紅酒杯，而C羅等人拿的是一個茶盅樣式的器皿，並非常規的酒杯。

隨後，當晚晚宴主持人姚安妮在直播中出面闢謠此事，「C羅當晚並未飲酒，喝的是銀耳雪梨湯，職業球員在正式比賽前不能喝酒」。

C羅 足球

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