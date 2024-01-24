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「選定香豔女郎後 李四心花怒放」中國安部揭間諜案 描述低俗?

中國新聞組／北京24日電
中國國安部23日在官方公眾號上以「獵豔？獵物！」為題發文，公布一起中國國企關鍵人員在出國考察過程中，前往情色場所後被逼迫加入間諜組織的案件。（取材自微信）
中國國安部23日在官方公眾號上以「獵豔？獵物！」為題發文，公布一起中國國企關鍵人員在出國考察過程中，前往情色場所後被逼迫加入間諜組織的案件。（取材自微信）

中國國安部23日在官方公眾號上以「獵豔？獵物！」為題發文，公布一起國企關鍵人員在出國考察過程中，前往情色場所後被逼迫加入間諜組織的案件。該文警示陪同導遊、香豔女郎可能是境外間諜情報機關安排好的「獵人」，特色酒吧等娛樂場所也都是精挑細選的「獵場」。但有輿論質疑，國安部公布的色誘事件，案情描述似低俗小說。

文章案例中，化名為「李四」的某國企關鍵職務人員在出國考察過程中，被導遊邀請至當地的色情娛樂場所消費。正當其沉浸在「溫柔鄉」之中，突然有幾名身著制服的人士對其拍了照片。在拍照後，李四被帶入會議室，對方表明是某國間諜組織人員，以李四豔照要脅其加入間諜組織，為其提供情報。

李四被要求提供考察團內部情況，但始終不能讓對方「滿意」，甚至被迫交出電腦，而電腦中近十年的涉密資料全部落入該間諜組織手中。文章指出，李四擅自攜帶涉密電腦出境本就屬於保密違規行為，涉密電腦又落入境外間諜情報機關手中，造成嚴重的洩密後果，更是錯上加錯。

李四在回國後，持續受到間諜組織以「豔照」和電腦裡的涉密資料等為把柄，要求李四提供涉密資料。文章表示，李四對國安造成不可估量危害。最後經國家安全機關縝密偵查，李四被依法逮捕。文章並稱，「這種不高明的套路」，值得高度警惕。

自由亞洲電台報導，國安部文章以「金秋時節」代替案發時間，又以「李四」為化名，還說「接待導遊盛情邀請李四前往當地特色酒吧小酌，體驗特色夜生活」、「在『選定』香豔的異國女郎後，李四心花怒放」。

對未提供事發時間、國家、國企名稱以及當事人姓名等基本資料，江蘇網絡作家方東俠23日說，當局所披露的信息讓人看了感覺缺乏真實性，「國安部最新發布的這一個反間諜案例，可以說是徹頭徹尾的假案。因為在整個案件的描述當中，時間是抽象的，地點國別是模糊的，涉案人物的身分信息是大而化之的。不僅如此，這個案例還是一個低俗的黃色故事，用大量的文字來描述當事人在海外被色誘的經歷。」

據報導，對於官方以小說筆法陳述一起嚴肅的涉外間諜案，中國人權律師李先生認為，這是一個似曾相識的電影橋段。他說：「完全像是虛構的，無非是塑造社會緊張氣氛。同時，為它（官方）以間諜罪的名義打壓公民力量，鉗制社會自由。」

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