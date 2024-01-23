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雲南昭通山崩是挖煤害的？ 「山體出現裂縫、牛能掉進去」

記者陳政錄／綜合報導
雲南省昭通市鎮雄縣昨晨發生嚴重土石流事故，造成18戶、47人被埋。圖為救援人員將一名被困村民救出。（央視新聞）
雲南省昭通市鎮雄縣昨晨發生嚴重土石流事故，造成18戶、47人被埋。圖為救援人員將一名被困村民救出。（央視新聞）

雲南省昭通市鎮雄縣昨晨在經歷大降雪後，發生嚴重土石流。因事發村落為煤礦開採村莊，村民和網友質疑與採礦有關。有村民就表示，事發前山上有裂縫在擴大。當地煤礦公司拒接電話，能源局已派員了解，但昨晚截稿前，官方尚未通報確切事發原因。

綜合瀟湘晨報報導，鎮雄縣共有33家煤礦開採單位，發生嚴重土石流的山名為垮山，近年有數家煤礦場進駐。去年夏天，曾有村民反映煤礦開採山體出現裂縫，「大的可以掉進去一頭牛」，並有土石流痕跡。

村民顧先生直言，昭通鎮雄的主要產業就是煤礦，山頂上到處都「開裂」，村子在山腳，上面是採煤的。其中4名被掩埋者是他的親戚。「挖煤，下面就是煤礦，可能挖煤挖空掉了」，導致今次事故。

另一村民洪先生也說，他25天前爬山時即發現裂縫，再去的時候發現裂縫變大。

工商登記資訊平台天眼查顯示，當地有家名為「鎮雄縣劉家坡煤礦」公司，可查到該公司在事發地鎮雄縣塘房鎮涼水村的工作紀錄，該公司還曾因拒絕履行法律文書義務，被多次認定為失信被執行人。

不過，事發後面對媒體致電詢問土石流事故，劉家坡煤礦公司立刻掛斷電話。鎮雄縣能源局工作人員回應，劉家坡煤礦應處於停工狀態，事發後縣能源局已有官員前去了解狀況，原因尚不清楚。

中國科學院成都山地災害與環境研究所教授李泳說，煤礦開採確有可能造成礦山山體滑坡，但此次事故是否跟當地村民反映的煤礦開採有關，還需要實地勘測。

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