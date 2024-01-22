傳欠薪8位數 球隊生死關頭 廣州隊直播帶貨自救

廣州隊直播間帶貨獲百萬點讚。(取材自紅星新聞)

今年，中國足壇又有幾支職業球隊面臨生死關頭。在之前中國足協公布的第二批準入名單中，沒有上賽季從中超 降級的大連人隊、深圳隊的名字。隨後，大連人隊官宣解散，而深圳隊據傳也是處於「拔管」階段。而中甲的廣州隊則直播帶貨自救，甚至賣起日用品，各地球迷來助力，一天銷售超200萬元人民幣(約28萬美元)。

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紅星新聞報導，廣州隊雖然在準入名單之列，但在名單公示期間，多名球員向廣州隊公開討薪。有消息稱，廣州隊目前欠薪總數在八位數左右。

為了自救，1月20日，廣州足球 俱樂部在一天之內開啟了三場直播帶貨的方式來籌集資金，售賣庫存的球隊相關產品，比如球衣、訓練服、外套、紀念T恤等等，另外甚至還有一些日用生活用品。當天，有大量球迷湧入直播間，一度成為平台運動戶外榜第一名，而在總直播帶貨人氣榜上，廣州隊直播間最高攀升至第十名。

從平台數據來看，在全國範圍內的球迷支持下，廣州隊20日三場直播帶貨分別賣出97.4萬元、59.9萬元和44.2萬元，總銷售額超過了200萬元。但可能因為庫存不足的原因，第三場直播中銷售數據明顯下降，也有球迷抱怨自己想要的商品沒貨了，「想支持都支持不了！」