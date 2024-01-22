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寒流+暴雪+大風 中國發3大預警 8成國土或速凍

中國新聞組／北京22日電
東北遼寧盤錦的遼河入海口結成大量冰排，民眾徒步挑戰冰凌穿越。（新華社）
東北遼寧盤錦的遼河入海口結成大量冰排，民眾徒步挑戰冰凌穿越。（新華社）

今年首場寒流來襲，中國中央氣象台21日同時發布寒流、暴雪、大風三大預警。這意味著寒流冷凍天氣過程正強勢推進，由北向南一路狂飆。全中國冰凍線進程圖顯示，在寒流影響下，冰凍線(0度線)將直抵南嶺一線（湖南江西與廣東廣西交界），中國近八成國土或被速凍。

上游新聞報導，根據中國天氣網訊息，在經歷了異常溫暖的「三九」後，「四九」期間，中國大部將迎來冷暖大逆轉。伴隨氣溫快速下降，南方多地的雨雪天氣也將出現雨雪相態轉換，開啟「暴雪模式」。中央氣象台也發布暴雪藍色預警，預計湖北、湖南、貴州、重慶等地部分地區有大到暴雪，湖南西部、貴州東北部等地部分地區有大暴雪。

面對本輪範圍大、耗時長的寒流、冰凍加暴雪天氣，各地紛紛採取預警、預防措施，積極應對。早在1月16日，河南多地部分中小學、幼兒園、校外培訓機構停課，體育場館停業，高速公路停駛。19日，湖北省減災委要求省內各地加強會商研判，必要時分區域果斷實施「停課、停工、停運」措施。湖南省氣象局也於當天啟動低溫雨雪冰凍三級應急響應，部分市州宣布學校可停課或提前放寒假，部分列車可能晚點或停駛。

今年1月以來，影響中國的冷空氣較弱，大部地區氣溫比常年同期偏高，貴州、重慶、四川、甘肅、新疆等地經歷了1961年以來的最暖「三九」。打破偏暖格局的，是今年首場寒流過程。

中國天氣網氣象分析師閔裕秋表示，此輪寒流影響時間較長，影響範圍廣，降溫將直抵華南，南方將現今冬來最強雨雪天氣，濕冷加劇。北方的內蒙古、黑龍江一帶，將面臨-35℃甚至-40℃的極寒考驗。

20日開始，今年首場寒流過程將逐漸展開影響，一直到23日，中東部多地將迎冷暖巨變。內蒙古、陝西、華北、江南、華南、貴州等地局地降溫幅度或超14℃。降溫過後，中國大部地區氣溫將比常年同期偏低。

23日前後，這波寒流影響將接近尾聲，冰凍線也將抵達本次過程的最南端—福建的西部和北部到兩廣北部一帶。長沙、上海、杭州將加入氣溫破冰點行列，福州、廣州、南寧等地最低氣溫雖不會跌至冰點之下，但僅有個位數，降溫威力不可小覷。

為應對寒潮，多地民眾換上了厚冬裝，各地多措並舉保障民眾溫暖過冬。應急管理部亦於21日對湖南、貴州兩省啟動低溫雨雪冰凍災害Ⅳ級應急響應。在湖南，共8.6萬餘名應急救援力量前置一線。

中央氣象台寒潮、暴雪、大風三預警齊發。(取材自大陸中央氣象台)
中央氣象台寒潮、暴雪、大風三預警齊發。(取材自大陸中央氣象台)

低溫 河南 甘肅

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