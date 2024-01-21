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罹漸凍症5年開始呼吸衰竭 京東前副總蔡磊自稱離死亡非常近了

中國新聞組／北京21日電
漸凍人蔡磊自稱「離死亡非常近了」 。（取材自封面新聞／視頻截圖）
漸凍人蔡磊自稱「離死亡非常近了」 。（取材自封面新聞／視頻截圖）

五年前，京東前副總裁蔡磊被確診為肌萎縮側索硬化症（俗稱「漸凍症」）後，他的身體狀況一直備受關注。這些年，他和團隊致力建立全世界最大的漸凍症科研數據平台，並在漸凍症病因研究上實現了突破性發現，讓人們看到了「抗凍」的希望。不過蔡磊在最新發布的視頻中說，如今的他「離死亡已經非常近了」。網友紛紛為他打氣，鼓勵他繼續「破冰」。

來源：YouTube

封面新聞報導，漸凍症被稱為世界五大絕症之首，至今病因不明，治癒率為零。這是一種無法逆轉的神經退行性疾病，發病後，身體會逐漸喪失力量和控制能力，最終全身癱瘓，無法說話、吞咽、呼吸，絕大多數患者在確診後二到五年內死亡。

2019年9月30日，蔡磊被確診為漸凍症。蔡磊表示，想讓病友看到希望，他決定投入漸凍症科研。經過四年努力，蔡磊和團隊建成了全世界最大的、以患者為中心的360度全生命周期的漸凍症科研數據平台，連接了超過1萬名漸凍症患者，同時他還組建科研團隊，專職從事漸凍症相關研究。

去年12月，蔡磊宣布其團隊已在漸凍症病因研究上實現了突破性發現，蔡磊成了漸凍症患者的希望。

在蔡磊的個人微博抖音帳號下，很多網友留言表示希望蔡磊「破冰成功」，能夠早日尋找到治療漸凍症的有效方式。

蔡磊於今年1月18日最新公開露面的一則視頻中說，他從起床到衛生間五米的距離，都需要有人扶著，吞咽、咳痰情況也在下滑，現在呼吸也已經開始衰竭，必須整夜戴呼吸機，「頭都抬不起來，（身體情況）全面下滑，離死亡已經非常近了。」

據知情人指出，1月18日發布的視頻拍攝於去年12月底，「蔡磊前幾周感染乙流後身體狀況持續下滑，目前已比較穩定，工作強度跟原來一樣，仍在持續拚搏中，全力『破冰』。」

抖音 微博

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