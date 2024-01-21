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雲南高一數學女英才 保送清華大學「本碩博連讀」

中國新聞組／北京21日電
雲南師大附中高一生徐子衿，入圍丘成桐數學領軍計畫，將保送清華大學。（取材自大皖新聞）
雲南師大附中高一生徐子衿，入圍丘成桐數學領軍計畫，將保送清華大學。（取材自大皖新聞）

雲南師大附中高一女學生徐子衿，日前成功入圍丘成桐數學領軍計畫，保送清華大學，將接受八年本碩博貫通培養，消息一出登上微博熱搜第一。

大皖新聞報導，徐子衿是雲南師大附中2023年首屆數學英才基地班高一年級學生，去年她參加了第三屆丘成桐女子中學生數學競賽並獲銅獎（全國第5名），憑藉優異表現入圍丘成桐數學科學領軍人才培養計畫。

雲南師大附中數學英才基地班的培養目標是識別和培養數學類的拔尖創新人才，去年10月，該校在2026屆高一年級新生中透過4輪基礎素質測驗，公開選拔34名同學組建雲南師大附中2026屆數學英才基地班。

2022年，雲南省首次被列為全國「英才計畫」實施省分，學科為生物學，在總共選拔培養的10名學生中，該校有6人入選，充分體現了該校在拔尖創新人才培養方面處於全省領先地位。

據報導，清華大學丘成桐數學科學領軍人才培養計畫，於2021年開始招生，致力於在中國培養一批具備紮實的數理基礎，並能夠引領中國乃至世界基礎數學及其相關應用領域發展的領軍人才。

該計畫向全球招收中學階段綜合優秀且具有突出數學潛質及特長的學生進行選拔及培養，每年招生規模不超過100人。

徐子衿從激烈競爭中脫穎而出，獲得錄取至清華大學數學與應用數學專業（八年制），從本科連續培養至博士研究生階段。

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