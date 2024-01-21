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南韓仁川新地標涉抄襲「小蠻腰」 中網友諷：對廣州下手了

中國新聞組／北京21日電
仍在計畫中的南韓Oculus Tower，被指設計神似中國廣州塔。（南韓SBS電視台畫面截圖）
仍在計畫中的南韓Oculus Tower，被指設計神似中國廣州塔。（南韓SBS電視台畫面截圖）

南韓SBS電視台報導，南韓仁川市政府19日舉辦「濟物浦文藝覆興」項目市民說明會。當天，仁川市政府播放了項目宣傳片，首次公開在濟物浦港建設的名為「Oculus Tower」塔的圖片。仁川市長劉正福稱，這座塔將成為仁川和金浦的地標性建築。然而，宣傳視頻經韓媒報導後，卻遭到南韓網友質疑，原因是「該塔形象與中國廣州塔看起來非常相似」。中國網友也表示，「偷國這次終於對我大廣州下手了」、「廣州抓緊申遺吧」。

來源：YouTube

環球網報導，「濟物浦文藝覆興」項目旨在以仁川市中部和東部低區為核心，通過文化、旅遊和產業的融合，重新塑造以人為中心的舊城區。該項目的一個重要組成部分就是建在濟物浦港「Oculus Tower」，其名稱源自拉丁語中的「眼睛」。該塔是為了紀念濟物浦港建立140周年而建設。

然而，這座塔形象公開後，南韓網友對此提出了質疑，「我家過去在中國廣州定居，這座塔和中國廣州塔看起來非常相似」。「真的是一模一樣，請重新設計一座塔，不要再抄襲了」、「抄襲得太過明目張膽了」、「這是國際上的恥辱」。

據SBS報導，針對質疑聲音，仁川市方面表示，在最初設計這座塔時，他們在世界各地尋找了各種塔的設計來借鑑。宣傳影像中的塔的形象只是鳥瞰圖，因此很難討論設計模仿問題。該宣傳片設計部門也表示，該塔的最初設計以仁川八尾島燈塔和仁川氣象廳為藍本，並未模仿或參考廣州塔。

香港01報導，對此，中國網友紛紛表示，「偷國這次終於對我大廣州下手了」、「不光抄古代，連現代也抄」、「回頭發個新聞稿就變成廣州抄南韓了」、「廣州抓緊申遺吧，要不就反過來了」、「真不容易呀，連他們自己都覺得這是在抄襲」、「他們知道廣州塔小蠻腰形狀甚至是廣州兩個字的結合嗎」。

值得注意的是，近年來中韓文化之爭頻現，1998年遭遇亞洲金融風暴之後，南韓便提出「文化立國」方針。2001年，明代帝王向朝鮮王室頒賜的「宮廷宗廟祭祀禮樂」被南韓成功申遺；2006年，南韓試圖申遺「風水」，惟被成功阻止；其後幾年，南韓又先後將「暖炕技術」、佛教「燃燈節」申遺成功。

廣州塔。(取材自南方+)
廣州塔。(取材自南方+)

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