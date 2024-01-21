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地方債台高築 天津、重慶等12地區基建專案被喊停

記者林宸誼／綜合報導
中國地方多年融資瘋狂基建導致債台高築。圖為2022年9月29日，高鐵雄安新區至商丘段開工建設。（中新社）
中國地方多年融資瘋狂基建導致債台高築。圖為2022年9月29日，高鐵雄安新區至商丘段開工建設。（中新社）

為了控制地方政府債務風險，中國國務院最近數周直接指示地方政府及國有銀行，針對12個債務狀況嚴重地區，要求暫停或停止一些由國家資助的高速公路等基礎建設專案。

路透報導，這12個地區包括天津、重慶、遼寧、貴州、雲南、吉林等。兩名知情人士稱，國務院發出的通知詳細列出需要停建的基礎設施專案清單，包括高速公路、機場改建或擴建及城市鐵路項目。一些中央已批准的項目，例如經濟適用房專案則不在此次停建專案的範圍內。

通知也要求被點名的地方政府壓縮投資完成率逾50%專案的投資規模。消息人士指出，推出新規是因為中央擔心地方政府巨額的債務和更弱的經濟成長前景，可能會導致違約。

2022年中國地方政府債務總規模超過人民幣92兆元（約12.8兆美元），占國內生產毛額比重高達76%，高於2019年的62%。

路透去年10月及11月曾報導，中國國務院限制該12個地區的舉債及展開國有資金支持的項目，之後要求地方政府叫停有問題的公民營合作項目，及對投資作出其他限制。

有分析指出，過去三年，防疫開支增加、投資回報降低和土地收入減少等多重因素，加重地方政府財政負擔，也加劇市場對地方債升級為系統性金融風險的擔憂。

為減緩債務壓力，中央近幾個月持續發行地方政府債券，為已到期或即將到期的債務尋求展期或以新還舊的臨時解決辦法。據中國財政部數據，去年前11個月，地方政府發行的政府債券規模總計約9.14兆元。

投資 國務院 債券

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