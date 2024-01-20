哈爾濱冰雕巨龍 被熊孩掰斷牙 展方：很平常 不追究

哈爾濱巨龍冰雕被小遊客掰掉牙齒，管理方表示，「不會追究」。（取材自澎湃新聞）

每到冬天，黑龍江哈爾濱的冰雕展吸引無數遊客參與，日前有網友發文稱，在哈爾濱兆麟公園遊玩時，發現巨龍冰雕的左側牙齒缺損，導遊告訴他，「巨龍」牙齒是前一天被熊孩子掰斷的。園方表示，冰雕損壞很正常，不會對遊客究責。

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澎湃新聞報導，網上照片顯示，被掰掉牙齒的巨龍冰雕作品名叫「魚波龍年」，剛榮獲第四屆全國青年專業冰雕比賽金獎。而作為哈爾濱著名景點之一，兆麟公園每年吸引著大量遊客前來欣賞其獨特的冰雕藝術。兆麟公園表示，公園只是一個展出平台，展出由太陽島風景區資產經營公司負責。

太陽島證實，「『巨龍』的牙齒的確已被掰掉」，但不會對此類行為追責，「太正常了，冰雕本來就是『消失的藝術』」。

太陽島表示，「兆麟公園每天來的遊客有兩萬到三萬人，冰雕有200多處。隨時會有小冰碴被人掰掉，而且冰雕很脆，在戶外也會自然而然地受到磨損」，工作人員解釋，這種情況其實每年都有，「只不過今年哈爾濱火了，才會受到這麽多關注」。

報導指出，網傳受損冰雕為比賽作品，耗時三天完成。工作人員介紹，「每場比賽都是三天」，「兆麟公園是一個冰雕賽事的平台，每年大概有十場左右的賽事和表演，這只是其中一場」。

工作人員稱，受損的冰雕將修繕，缺損處會被盡量補全，「但是畢竟是整塊冰雕出來的，可能也補不住」。

他表示，「冰雕本來就是『消失的藝術』，曇花一現」，「一定要在最美的時間來欣賞它，過了這個時間就變成『遺憾的藝術』了」。