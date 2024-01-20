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撒花紅 遼寧方大1人1萬 廣東中順1.3億 有人譏：管理層拿走

中國新聞組／北京20日電
中順潔柔在年度會議議上業宣布2023年公司銷售及生產條線基層員工收入增幅10%，並將發出1.3億元人民幣的年終獎金。（視頻截圖）
中順潔柔在年度會議議上業宣布2023年公司銷售及生產條線基層員工收入增幅10%，並將發出1.3億元人民幣的年終獎金。（視頻截圖）

外媒看衰中國的經濟復甦與就業，不過仍有中國企業在年前豪發年終獎和紅包。身家600億（人民幣，下同）的東北富豪方威將發給其遼寧方大集團旗下東北製藥、中興商業等員工每人1萬元現金紅包，總金額超過8500萬。名列中國500最具價值品牌的廣東中順潔柔紙業股份有限公司，也宣布將為員工發放1.3億元年終獎。讓不少網友羨慕到直呼「公司還要人嗎？」

證券時報報導，對於知名東北富豪方威及其掌控的企業而言，堆砌現金牆、發現金紅包是一種傳統。今年，方威延續了給員工發紅包的傳統。

遼寧方大集團官方微信號日昨發布消息，方威近日連續在旗下上市公司東北製藥、中興商業等企業調研，方威建議向員工發放現金紅包，兩家公司在職員工一人發1萬元，中興商業退休員工每人發3000元，東北製藥退休員工每人發2000元，總額合計達8583.6萬元。

對於發放現金紅包的建議，方威表示是為了讓全體員工和退休員工共享企業發展成果。

在調研中，方威還對中興商業的業績表現予以高度評價表示，公司在疫情三年一直盈利，疫情後超額完成任務，這是全體幹部員工共同努力的結果。他建議給中興商業每位奮鬥者5天帶薪休假，「在符合條件的情況下全員漲薪10%」。對於東北製藥，方威稱公司「2023年各方面業績創歷史新高」。

方威出生於1973年，遼寧瀋陽人。為人低調，是知名的「隱形富豪」。方威前些年整合炭素、鋼鐵、礦產等資產，是其身家不斷做大的重要因素。2023年胡潤百富榜上，方威以630億元的財富值排在第59位，財富值較上一年增長170億元，排名增長40位。據遼寧方大集團官網介紹，公司總資產4000多億元，擁有員工近13萬人；2023年，集團銷售收入突破3000億元。

企業主大手筆發放年終獎金無獨有偶，香港01報導，廣東中順潔柔紙業股份有限公司董事長宣布，將為員工發放1.3億元年終獎（花紅）加合夥人獎金，並於農曆新年前完成發放。此外，該公司在2023年銷售和生產條線的基層員工收入平均增幅10%。

該公司成立於1999年，總部位於廣東中山。2008年12月整體改制為股份有限公司，是全國最大的專業生產生活用紙系列產品的企業之一。2021年被評為中國500最具價值品牌。

相關消息也引發熱議，有網友評論「管理層1.29億，剩下的所有員工分」、「在這個公司上過一年多班，平均工資就3500到4000，他這些獎金99.5%都是高層拿走」。

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