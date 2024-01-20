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湖南一父親家長會上發言獲百萬點讚 網友：感動到了

中國新聞組／北京20日電
羅先生在家長會上的發言火了。（取材自極目新聞）
羅先生在家長會上的發言火了。（取材自極目新聞）

「無論成績怎樣，爸爸永遠愛你，永遠是你最堅強的後盾。」「成績好就報效國家，成績不好就承歡膝下。」近日，湖南瀏陽的一位父親在家長會上的溫暖發言視頻，獲得網友百萬點讚，紛紛留言「感動到了」。這位父親羅先生說，學習成績差不代表人品差，考試分數低不等於能力低，因材施教才是最好的教育方式。

據極目新聞報導，網傳視頻顯示，在一場家長會上，一位父親上台發言，說自己的孩子學習成績不好，在學習方面沒有好的經驗分享，但他想藉這次機會告訴兒子，「無論兒子學習成績怎麽樣，我永遠愛兒子，永遠是兒子最堅強的後盾。」

這位父親還說，兒子除了學習成績差一點，其他方面都挺優秀，有時也會為兒子的學習成績而感到焦慮，但他一直以來很重視對孩子三觀、人品和情商方面的教育，「成績好就報效國家，成績不好就承歡膝下，當然我不是慫恿同學們懈怠學習，還是希望大家在學習上全力以赴。」

這位父親的講話贏得現場陣陣掌聲。上述視頻被分享後贏得網友們的上百萬點讚。據了解，這位父親是湖南省瀏陽市一所長城駕校的羅姓教練。

羅先生說，兒子今年讀高一，2023年12月29日他參加兒子的家長會，兒子為他錄下了這段視頻。近日又翻看到了這段視頻，便分享到了網上。此前他從未在家長會上發過言，為了不給兒子丟臉，參加家長會前他還寫了發言稿，「發言稿是專門為兒子準備的，也想當著這麽多人的面說給他聽。」

他表示，這次講話的現場效果不錯，家長們為他鼓了幾次掌，後來兒子說同學們也覺得他講得很好，「兒子說，同學們都羨慕他有這樣一個好爸爸。」

羅先生說，平時他和兒子關係很融洽，相處得像兄弟一樣，完全沒有代溝。雖然也為兒子的學習成績焦慮過，但兒子對音樂感興趣，他會尊重兒子的愛好，給兒子買了吉他，有時間了還會與兒子一起彈吉他唱歌。「看到這麽多人點讚，我對自己的教育方式更有信心了。」他說。

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