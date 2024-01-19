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中國國家隊護盤救市 A股破底翻 「有望修復信心」

記者林茂仁／綜合報導
A股18日在沒有重大利空下，一度失守2800點關卡，午盤過後傳出有國家隊進場拉抬。圖為山西太原一證券交易所。（中新社資料照片）
A股18日在沒有重大利空下，一度失守2800點關卡，午盤過後傳出有國家隊進場拉抬。圖為山西太原一證券交易所。（中新社資料照片）

中國A股18日加速趕底見到近四年新低後，買盤拉尾盤強勢收紅，具指標性的華泰柏瑞滬深300ETF等四檔ETF爆量上漲，外界估計國家隊進場買進四檔滬深300ETF的金額就高達人民幣300億元（約41.8億美元），業內人士透露，這種級別的巨量僅在2015年的救市中出現過。

華爾街見聞報導，A股18日在沒有重大利空下，上證綜指盤中意外大跌超過2%，並失守2800點關卡，來到2020年4月以來近四年低點，但午盤過後傳出有國家隊進場拉抬，上證指數強拉收在2845點，上漲0.43%。

滬深300ETF受到關注是因為它以滬深兩市市值最大的300檔股票為標的，也是國家隊護盤買進的重要指標。18日華泰柏瑞滬深300ETF成交金額高達人民幣152億元，創下歷史次高，易方達滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF成交額都分別超過人民幣40億元（約5.6億美元），合計四檔滬深300ETF全天成交金額超過人民幣300億元。上證50ETF也放巨量，成交量超過人民幣100億元（約14億美元），創下2015年以來的新高。

這種級別的放量僅出現在2015年的救市過程中。據券商中國援引業內人士說法，不排除救市資金入市的可能性。

事實上，國家隊重要成員的中央匯金公司在去年10月就透露已買入A股ETF，並強調將繼續增持。這是中央匯金公司時隔八年再次出手護盤。當時中央匯金公司所提到的ETF主要就是華泰柏瑞滬深300ETF。

國泰君安證券分析，從國家隊的行為效果來看，中央匯金歷次增持時點多數位於市場階段性底部附近，是震盪環境下的穩定器。回望過去幾輪增持，國家隊能發揮市場穩定器的作用，權值股與金融股受到提振。本輪增持同樣發生於市場估值較低的節點，有望帶動市場信心修復和增量資金入場，有望形成階段性的市場底部。

平安證券表示，當前A股市場已經調整至底部，宏觀調控政策寬鬆有望支撐基本面和情緒的修復，建議把握新興產業邊際新變化對投資機會的指引，包括科技成長以及醫藥成長等類股都是值得注意的領域。

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