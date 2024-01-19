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網紅打卡地「洱海之門」被封？大理：水位上升恐有危險

中國新聞組／北京19日電
不少網友都曾前往「洱海之門」打卡拍照，甚至爬上高處橫梁。（取材自上游新聞）
不少網友都曾前往「洱海之門」打卡拍照，甚至爬上高處橫梁。（取材自上游新聞）

「『洱海之門』被封了，不要跑空了」、「別去『洱海之門』了，進不去了」，近日多名網友在社交平台發帖表示，位於大理鎮附近的網紅打卡地「洱海之門」已被繩索攔住，無法前往拍照打卡。上游新聞報導，大理鎮工作人員證實確有此事，「最近水位上升，擔心有危險，就用繩子攔起來了。」

「洱海之門」位於大理鎮下雞邑村水泵站，建築靠近湖水的地方，修建有一個水泥框架造型的「門」，看上去就像懸浮在洱海之上。以此門為背景，可以將藍天、白雲、遠山、洱海都交融在一起，拍照效果非常棒。由於容易「出片」，此地迅速成為眾多網友打卡的必來之地。不少旅拍機構也將「洱海之門」選為外景地之一，高峰期時拍照都要排隊。有的遊客甚至不顧危險，從側面柱子爬上中間的橫梁，在上面擺出各種pose打卡拍照。

但近日網友發布的照片和視頻顯示，下雞邑村水泵站通往「洱海之門」的兩側過道，已被穿有「大理市洱海衛士」服裝的工作人員用繩索攔住，許多打算前往拍照的網友只能失望而歸。一名在附近開民宿的老闆也證實，通往「洱海之門」的通道確實被攔起來了。

對此，不少還沒去過的網友感到失望，「我心心念念的『洱海之門』，怎麽就關掉了」、「我訂了20號的酒店，打算專門去這裏拍照的…」；不過也有網友表示，爬到高處拍照確實有一定危險性，「可能也是擔心出現意外，所以才封掉」、「確實不安全，萬一出意外了，管理部門又要被罵。」

「洱海之門」其實是水泵站的附屬設施。（取材自上游新聞）
「洱海之門」其實是水泵站的附屬設施。（取材自上游新聞）

值得一提的是，在水泵站正門處顯眼位置，還貼有「請勿攀爬，當心落水」、「機房重地，禁止遊玩，此處水深，禁止遊泳」等通告。

大理鎮工作人員表示，「洱海之門」的確被攔起來了，「是因為最近的水位有所上升，擔心有危險，就用繩子攔起來了，我們建議是不要進去了。」不過這名工作人員還表示，不會永久性關閉。

工作人員已用繩索將「洱海之門」通道攔住。（取材自上游新聞）
工作人員已用繩索將「洱海之門」通道攔住。（取材自上游新聞）

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