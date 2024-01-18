科目三登多地春晚 網：擔心的事還是發生了、懸著的心已死

廣東衛視龍年灣區春晚派出了一眾潮汕演員跳「科目三」，將潮汕英歌舞和科目三結合起來。（視頻截圖）

近日安徽、廣東、遼寧2024年春晚彩排「科目三 」花絮流出，「科目三的風終於吹到春晚了」、「多地春晚彩排現科目三」登上熱榜。

遼寧衛視由穿著當地特色花棉襖的演員齊舞「科目三」。（冷暖視頻截圖）

瀟湘晨報報導，安徽衛視將「科目三」編排進小品，請來了趙本山的徒弟宋曉鋒在小品中表演。廣東衛視龍年灣區 春晚派出了一眾潮汕演員跳「科目三」，將潮汕英歌舞和科目三結合起來。遼寧衛視則是穿著當地特色花棉襖的演員齊舞「科目三」，現場洋溢著喜慶與熱鬧。此前河南 衛視也曾官宣「科目三」將登上2024年春晚，表演形式為濮陽雜技版「科目三」。

「科目三」的全稱是「廣西科目三」，意思是廣西人要必備三項技能：科目一是唱山歌，科目二是嗦米粉，科目三就是跳舞。2021年，廣西的一場婚禮上，有人跳了一段「科目三」風格的舞蹈為婚禮助興，因效果爆棚被爭相模仿。

雖然流量火爆，但「科目三」一直伴隨著土、俗的爭議。這次地方台春晚出現「科目三」表演，也引發不少網友調侃。有網友表示「科目三的受眾群體到底是誰」、「科目三已經讓人心生厭惡」，也有網友稱「懸著的心終於死了」、「擔心的事還是發生了」、「以為科目三上春晚只是一句玩笑」。

此前，人民網曾發表評論稱，「科目三」土不土不重要，群眾喜歡就足夠了。