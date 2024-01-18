我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

「蓋牌」半年 中國青年失業率變14.9% 網友諷「優化數據」

中國新聞組／北京18日電
中國去年16到24歲青年失業率14.9%，新計法「不包含在校生」。圖為湖北武漢日前為離校未就業的大學畢業生舉行專場招聘會，引來求職人潮。（中新社）
中國去年16到24歲青年失業率14.9%，新計法「不包含在校生」。圖為湖北武漢日前為離校未就業的大學畢業生舉行專場招聘會，引來求職人潮。（中新社）

中國國家統計局17日公布，2023年12月，中國全國城鎮調查失業率為5.1%；其中，不含在校生的16至24歲青年失業率為14.9%。不少網友對這份經過「優化」的數據表示質疑和嘲諷；也有評論認為，這項曾經引起廣泛關注的數據的回歸似乎沒有增加中國官方統計數據的真實性，爭議仍將持續。

來源：YouTube

本報系聯合報報導，去年中國青年失業率頻創新高引發外界關注，在公布2023年6月16至24歲勞動力失業率達到21.3%後，國家統計局即以「統計工作需要不斷完善」為由，暫停公布。北京大學經濟學副教授張丹丹當時曾表示，青年失業率被嚴重低估。他認為，去年3月中國青年實際失業率最高上看46.5%，比官方數據高出一倍以上。

在「蓋牌」半年後，最新公布去年12月，中國不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率分別為14.9%、6.1%、3.9%。

國家統計局長康義表示，此次調整主要是為了更精準監測青年就業、失業情況。因為去年全國16至24歲城鎮人口中，在校學生占比達六成多，近6200萬人。而且從中國國情來看，在校學生的主要任務是學習，而不是兼職工作。

康義稱，中國青年受教育年限在不斷提高，但多數青年24歲時剛畢業不久，還處在擇業期，一些人未就業或者就業不穩定，但到29歲就業情況就會趨向穩定。社會各界非常關心青年就業情況，因此增加發布25至29歲的勞動力失業率。

他指出，目前中國大城市就業情況總體穩定，且2023年12月全國企業就業人員周平均工作時間為49個小時，較11月的歷史峰值增加0.1小時，再創2017年有統計以來新高，這可能反映出企業更傾向於延長現有員工勞動時間，而非招募新員工。

微博上不少網友質疑官方的失業數據：「學了新詞，全國城鎮調查失業率5.2%，調查過你嗎？那些農村的失業率呢？」、「數據層面來看，看來大學生都很好找工作啊，怎麼有些人就抱怨工作難找？」、「失業率怎麼下降的？沒有失業登記就不算失業了，幫你註銷了你就不算失業了，想失業還得聯繫相關部門進行登記。」

另據美國之音報導，有專家認為，大學畢業生是中國失業率最高的一個族群。2024年，中國應屆畢業生將到達創紀錄的1179萬名，這對中國就業市場來說，將是一個巨大的壓力。美國財經電視頻道CNBC引用恆生銀行首席經濟學家王丹的話說，她對官方青年失業率改善的數據感到驚訝。王丹表示，「這或許是政府努力的結果，但與經濟基本面沒有太多關係。」

報導指出，經過三年「清零」抗疫，失業問題在2023年隨著中國經濟的全面低迷而更趨嚴重，每年如期而至的1000多萬名大學畢業生大部分人都找不到工作。根據中國媒體報導，上海許多大學的畢業生就業率只有十幾到二十幾%。大學部、碩士生，甚至博士生送外賣成了非常普遍的現象。

就業 王丹 微博

上一則

MG名爵製造商上汽 全球最大清潔能源滾裝船首航歐洲

下一則

字節跳動傳在加拿大、澳洲設研發中心 已外派120人

延伸閱讀

北京清華畢業生8成都出國？ 校方駁：只有8%

北京清華畢業生8成都出國？ 校方駁：只有8%
復旦大學畢業生直接就業不到2成 超70%續深造

復旦大學畢業生直接就業不到2成 超70%續深造
聯合國：2024年全球失業率將微幅攀升

聯合國：2024年全球失業率將微幅攀升
紀錄片「武漢封城」 還原疫情失控真相 揭發當局掩蓋全過程

紀錄片「武漢封城」 還原疫情失控真相 揭發當局掩蓋全過程

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
中國官方11日宣布五項措施，簡化外籍人士到中國的簽證條件，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件申辦口岸簽證入境。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

2024-01-10 23:08
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

2024-01-11 14:34
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕