「蓋牌」半年 中國青年失業率變14.9% 網友諷「優化數據」

中國去年16到24歲青年失業率14.9%，新計法「不包含在校生」。圖為湖北武漢日前為離校未就業的大學畢業生舉行專場招聘會，引來求職人潮。（中新社）

中國國家統計局17日公布，2023年12月，中國全國城鎮調查失業率為5.1%；其中，不含在校生的16至24歲青年失業率為14.9%。不少網友對這份經過「優化」的數據表示質疑和嘲諷；也有評論認為，這項曾經引起廣泛關注的數據的回歸似乎沒有增加中國官方統計數據的真實性，爭議仍將持續。

來源：YouTube

本報系聯合報報導，去年中國青年失業率頻創新高引發外界關注，在公布2023年6月16至24歲勞動力失業率達到21.3%後，國家統計局即以「統計工作需要不斷完善」為由，暫停公布。北京大學經濟學副教授張丹丹當時曾表示，青年失業率被嚴重低估。他認為，去年3月中國青年實際失業率最高上看46.5%，比官方數據高出一倍以上。

在「蓋牌」半年後，最新公布去年12月，中國不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率分別為14.9%、6.1%、3.9%。

國家統計局長康義表示，此次調整主要是為了更精準監測青年就業 、失業情況。因為去年全國16至24歲城鎮人口中，在校學生占比達六成多，近6200萬人。而且從中國國情來看，在校學生的主要任務是學習，而不是兼職工作。

康義稱，中國青年受教育年限在不斷提高，但多數青年24歲時剛畢業不久，還處在擇業期，一些人未就業或者就業不穩定，但到29歲就業情況就會趨向穩定。社會各界非常關心青年就業情況，因此增加發布25至29歲的勞動力失業率。

他指出，目前中國大城市就業情況總體穩定，且2023年12月全國企業就業人員周平均工作時間為49個小時，較11月的歷史峰值增加0.1小時，再創2017年有統計以來新高，這可能反映出企業更傾向於延長現有員工勞動時間，而非招募新員工。

微博 上不少網友質疑官方的失業數據：「學了新詞，全國城鎮調查失業率5.2%，調查過你嗎？那些農村的失業率呢？」、「數據層面來看，看來大學生都很好找工作啊，怎麼有些人就抱怨工作難找？」、「失業率怎麼下降的？沒有失業登記就不算失業了，幫你註銷了你就不算失業了，想失業還得聯繫相關部門進行登記。」

另據美國之音報導，有專家認為，大學畢業生是中國失業率最高的一個族群。2024年，中國應屆畢業生將到達創紀錄的1179萬名，這對中國就業市場來說，將是一個巨大的壓力。美國財經電視頻道CNBC引用恆生銀行首席經濟學家王丹 的話說，她對官方青年失業率改善的數據感到驚訝。王丹表示，「這或許是政府努力的結果，但與經濟基本面沒有太多關係。」

報導指出，經過三年「清零」抗疫，失業問題在2023年隨著中國經濟的全面低迷而更趨嚴重，每年如期而至的1000多萬名大學畢業生大部分人都找不到工作。根據中國媒體報導，上海許多大學的畢業生就業率只有十幾到二十幾%。大學部、碩士生，甚至博士生送外賣成了非常普遍的現象。