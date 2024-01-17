搭窩棚、喝雨水…湖北男子在深圳山中野居8年 終於見到家人

圖為在山中野居的羅某某。（視頻截圖）

深圳一名快遞小哥近日無意間在龍崗區山中發現一名羅姓男子，讓人吃驚的是，男子在山中的窩棚裡野居了8年。快遞員多方聯繫，最後發現男子是湖北天門人，已經和家人失聯了16年。經過兩地救援站的幫助，終於找到羅姓男子的家人，他也踏上了回家的路。

極目新聞報導，深圳快遞小哥賴大華在順豐工作，平日常救助流浪者。他介紹，他和同事8日趁著工作之餘去做救助工作，在幫扶一名流浪漢時，他聽環衛工說，附近山中有名男子已野居多年，他於是決定去看看。賴大華和同事上山後很快發現一名男子，對方很警惕，還手持鐵棍，得知賴大華是過來幫忙的，才放下戒備。

賴大華說，男子自稱是湖北人，沒有身分證，因為性格原因，打工時常與人發生矛盾，這才在山中野居。男子居住的地方很簡陋，就是用雨布在林間空地搭了個窩棚，周圍堆滿撿來的廢棄物。男子還自稱會下山找些吃的，用水則靠山裡用來綠化灌溉的水井。

賴大華等人拍下當時的經過。影片顯示，雖然住的地方很亂，但男子衣著乾淨，沒有蓄鬚留髮，精神無明顯的異常。

賴大華說，得知男子來自湖北，他們與武漢 市救助管理站的李升取得聯繫，經過多方尋找，終於發現男子疑似湖北天門人羅姓男子。天門市救助管理站羅站長指出，9日晚上接到相關資訊後，他透過街道和社區聯繫到羅姓男子家屬，家屬看了照片後，當即認出是羅姓男子。家屬當下決定，下周就到深圳接羅姓男子回家。

賴大華和同事在山上發現了羅某某。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

據報導，羅姓男子還有兩個姊姊和一個哥哥，八旬老母親也在世。家人們看了影片和照片之後，都哭得不成樣子，家人們都不知道羅姓男子竟然過成這個樣子。

羅姓男子和家人們在救助站吃過午餐後，家屬去看了羅姓男子野居了8年的地方。羅某住的窩棚是用收集來的廢棄物當牆，用防水布做屋頂，用木板當床。羅姓男子還在窩棚旁用磚頭壘起一個小灶，在兩棵樹之間拴上繩子用來晾曬衣服。羅姓男子的姪子說，窩棚附近還有蓄水池，可能是當地用來收集雨水的，叔叔平日用的水就是蓄水池裡的。