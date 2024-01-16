天有異象？ 北京現移動雲團 陝西巨大煙圈惹猜測

陜西一地上空現巨型黑圈，當地回應：成因暫不明。(取材自上觀新聞)

中國近日天空相繼出現「異象」，14日北京、河北等地網友拍攝到天空中「一朵移動的雲狀物體」，疑似不明飛行物體；北京天文館研究員朱進表示，這是美國發射「星鏈」衛星的火箭在上空鈍化處理所產生的現象。同一日陜西銅川市瑤曲鎮杏樹坪村天空出現一個巨大的黑色煙圈在空中盤旋，有人猜測是自然現象，也有人擔心是否與某種未知事件有關。

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極目新聞報導，朱進解釋，所謂鈍化處理，可看做火箭把沒用完的燃料丟掉的過程，網友拍到的「一朵移動的雲狀物體」，應該為火箭拋棄燃料造成的。根據SpaceX 官方網站公布，美國太空 探索技術公司1月14日共進行兩次星鏈發射任務。

此外，上觀新聞報導，銅川市耀州區應急管理局回應民眾看到的「巨大的黑色煙圈」，表示目前暫不知道該煙圈成因；瑤曲鎮人民政府工作人員則說煙圈出現後不久即消散，目前當地也沒有事故及突發情況的報告。

不過，關於這個黑色煙圈的話題在當地愈演愈烈。村民們紛紛猜測，有人認為是汙染排放、火山噴發 或天氣現象，甚至有人擔心是否與外星文明有關。不過，這些猜測都尚未有證據支持。

也有網友提出看法，「這是由管狀物經過高壓氣體瞬間噴出來，類似於空氣炮現象形成的煙圈，有可能是較大的鍋爐發生爆燃，煙筒噴出來的煙圈。」還有人說，「不就是老天爺抽了口菸，吐了個菸圈兒嘛，有啥可大驚小怪的」「降臨的外星人七肢桶發出的信號」。