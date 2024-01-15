江西、河南文旅局拚觀光 祭美男計呼喚「公主們」快來

河南各地旅遊景點紛紛祭出「美男計」吸引遊客。（取材自微博）

哈爾濱旅遊火爆，各地不落人後紛祭奇招吸客。江西文旅派出帥氣「錦衣衛」，河南 文旅官方帳號多則影片都出現上身赤裸的肌肉男在雪地出鏡，幾天內漲粉百萬。洛陽文旅則派出身穿黃金甲的帥哥迎接遊客，河南新鄉更請來身穿唐裝漢服的帥哥，在火車站、景區接客。網民調 侃江西、河南連「美男計」都用上，真是拚了。

江西文旅放大招，帥氣養眼「錦衣衛」已就位，「公主」請來江西。（視頻截圖）

綜合媒體報導，江西文旅這些高大威猛、英姿颯爽的男士們，身穿華麗的錦衣衛制服，展示了他們的肌肉線條，更是展現了江西文旅的獨特魅力。還搭配標語，呼喚「『公主』們，不要猶豫了！快來江西吧！與錦衣衛們一同感受這裡的歷史與文化，相信我，『公主』們一定會愛上這裡的！」

河南各地旅遊景點紛紛祭出「美男計」吸引遊客。（取材自微博）

河南焦作的雲台山景區和新鄉的八里溝景區，則請來「八塊腹肌」帥哥在雪景中身著古裝拍攝宣傳片；洛陽龍門高鐵站則有多名身著黃金甲的武士「接駕」，向到來的各地遊客高喊：「神都洛陽恭迎公主殿下回城」。

來源：YouTube

然而，也有遊客調侃，指黃金甲過於莊重，如果這些人都穿著飛魚服迎客，才會增加喜劇感。令人意外的是，這些簡單的調侃竟讓洛陽文旅局連夜更換裝扮，穿上了飛魚服並圍成一圈，以非常搞笑的姿勢請求公主來洛陽蹦迪，吸引不少的遊客前去參觀。

洛陽文旅局派遣一群帥哥，身穿黃金甲迎接遊客們到來。（視頻截圖）

有網友說，「爾濱：主打真誠對待全中國；河南：主打美男色誘全中國」、「別人的文旅帳號發的是美食，他們發的是美男，別人是吸引遊客，他們是勾引遊客」。

遊客表示，這樣的宣傳方式給他們帶來了愉快的旅行體驗，還能夠更好地傳遞地方文化和特色。網友表示，這主打的就是一個聽勸，畢竟遊客們喜歡的，才是最好的。