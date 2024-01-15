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動感冰雪季再出招 阿城文旅局長領跳曳步舞

中國新聞組／北京15日電
阿城「文旅局長」領跳曳步舞，網友驚呼「很治癒」。（取材自哈爾濱日報）
阿城「文旅局長」領跳曳步舞，網友驚呼「很治癒」。（取材自哈爾濱日報）

助力哈爾濱冰雪季持續火爆，哈爾濱阿城區文旅局長王殿友，近日在冰雪大世界的舞台上領跳曳步舞，短視頻被眾多網友轉發，引來全網喝采。網友們說：因為那個舞蹈場面很治癒、療心，可以化解心中的不快樂。

來源：YouTube

哈爾濱日報報導，走上冰雪大世界大舞台的阿城曳步舞團由30多人組成，雖僅一分多鐘表演，但演員們激情四射的動感舞蹈，特別是「與眾不同」的領舞者，引發台下及網上狂歡。

阿城區文旅局局長王殿友指出，此次在冰雪大世界跳曳步舞的主要目的，是宣傳推介阿城金源文化。隊員們提前準備了兩三天，以「我在黑龍江等你」和「愛在阿城」為主題，對舞蹈動作、手語等進行了重新編排，取得了預期效果。

上游新聞報導，哈爾濱今冬旅遊火爆出圈，東北三省多地文旅局長都坐不住了，紛紛借哈爾濱的熱度，親赴哈爾濱當街開啟各自的「瘋狂攬客」模式。

最近來自廣西的「小砂糖橘」們成為流量明星，日前「小砂糖橘」們到吉林旅遊，吉林市文旅局長曹晶瑩和當地的「霧凇寶貝」們立即上前迎接，並貼心地送上了暖手寶。

塔河縣文旅局長都波打扮成「白鹿仙子」出現在哈爾濱中央大街，表示來「接公主們回林子...
塔河縣文旅局長都波打扮成「白鹿仙子」出現在哈爾濱中央大街，表示來「接公主們回林子」。（取材自微博）

黑龍江省大興安嶺塔河縣文旅局長都波打扮成「白鹿仙子」，日前帶著鄂倫春族的夥伴出現在哈爾濱中央大街，表示來「接公主們回林子」。

丹東市文旅局局長徐敏在哈爾濱中央大街發草莓。（取材自九派新聞）
丹東市文旅局局長徐敏在哈爾濱中央大街發草莓。（取材自九派新聞）

遼寧丹東文旅局長徐敏為遊客免費派發丹東草莓，邀請全國各地遊客來丹東嬉冰雪、泡溫泉，吃中國最好的九九草莓、大黃蜆子。」鞍山市文旅局長趙萍也現身哈爾濱中央大街，免費發放南果梨、岫玉平安扣、溫泉皂、酸菜等鞍山特產。錦州北鎮市文旅局長王瑩也帶著溝幫子熏雞、北鎮豬蹄、北鎮鴨梨等一大批特產，在大街上給遊客送禮物送門票攬客。

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