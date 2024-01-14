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「史載僅43次」 黃河水變清 壺口瀑布見彩虹

中國新聞組／北京14日電
壺口瀑布水質變清。(取材自上游新聞)
壺口瀑布水質變清。(取材自上游新聞)

近日，有博主發視頻稱，黃河壺口瀑布水質變清了。「史料記載，黃河水清共有43次，最長一次為1727年，持續20多天。」對此，有網友驚訝說，「連黃河水都變清澈了」。也有網友回應稱，「曾經的黃土高坡已經變綠，河水變清不是理所當然的嘛」。有專家指出，這是因為冬季上游來水少和植被覆蓋率提高所致。

來源：YouTube

紅星新聞報導，遊客薛先生表示，他是2024年元旦假期過去參觀的，當時景區對所有遊客免票。「印象中黃河水是非常黃的，結果去了之後看到的河流和瀑布非常清澈，在陽光照射下還能看見彩虹，非常驚奇。」

薛先生說，當時觀看壺口瀑布的有上百人，讓他印象深刻的還有冬天景區欄杆和河岸上結了厚厚的冰，有種大東北冰天雪地的感覺。

壺口瀑布水質變清。(取材自上游新聞)
壺口瀑布水質變清。(取材自上游新聞)

據報導，壺口瀑布陜西側工作人員確認，這些天壺口瀑布的水確實很清澈。今年1月，壺口瀑布陜西側對所有遊客免費，來打卡的人也比較多。

報導指出，黃河水利委員會黃河上中遊管理局原副總工程師李敏分析稱，壺口瀑布水質變清有三點原因，一是近年來黃河水基礎含沙量變少，二是冬季上游來水變少，三是萬家寨水庫沉澱。

中國生物多樣性保護與綠色發展基金會鄰里生物多樣性保護工作組副組長馬盛表示，經過幾代人努力，目前黃河治理成效顯著，正逐漸變清變綠。「然而這種清澈目前還是階段性、季節性的，要想徹底消除泥沙影響，還需要繼續加強黃土高原的植樹造林工程，嚴格控制黃河流域汙染物排放，盡可能減緩氣候變化速度，並及時發現和處置水環境突發事件，防止水環境質量惡化。」

薛先生拍攝的壺口瀑布。(取材自上游新聞)
薛先生拍攝的壺口瀑布。(取材自上游新聞)

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