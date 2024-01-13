2024年與1996年長一樣 舊日曆暴紅 1本可賣近萬人民幣

有店舖賣家拆頁出售老手撕日曆。（取材自中新經緯）

2024年到來，有中國網友發現1996年的日曆與今年可通用，造成1996年的舊日曆突然變得十分搶手。

綜合中國媒體報導，1996年與2024年都是閏年、且元旦都是星期一，因此這兩年的日曆是可以通用的。中國二手物交易平台閒魚網數據顯示，近一周以來，1996年舊日曆的搜索量飆升600%，交易也創下歷史新高。

來源：青花

閒魚工作人員表示，大約從今年元旦開始，1996年的舊日曆每天的交易量和新發量就有走高的趨勢，最多時有超過400人同時在閒魚搜索「1996年日曆」的關鍵詞。目前閒魚平台上1996年的年曆及年曆製品的均價在94元（人民幣，下同，約13.2美元）左右，不少商品的價值飆升超過30倍，一本舊日曆開價到135元、289元（約40.5美元）的都有。工作人員說，如果有印迪士尼 角色、當時當紅的偶像明星或有電影元素等，價格能抬升更高。

印有米老鼠、奧特曼等1996年的特色日歷商品走俏。（取材自新民晚報）

除了整本售賣，還有一店以頁為單位售賣日曆，價格從9.9元到35元不等，其中70年代原版日曆一頁賣到35元，1996年的日曆也要賣到27元一張。以1996年366天計算，如果一本日曆賣完，價格高達9882元（約1383.7美元）。

二手交易平台截圖。（取材自中新經緯）

為何一頁舊日曆就要賣35元？有商家表示，這不只是一張紙，是一種紀念收藏。有買家表示，想收藏出生那年的日曆，也有不少買家將單頁的日曆紙當作送人的生日禮物。

有網友計算出，以公曆來計算，28年一輪迴，就像穿梭時空。「下一次循環就是2052年了，今年用不完的日曆可以2052年再用」。