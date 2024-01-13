粉絲破千萬卻宣布「沒東西賣了」 董宇輝停播1天 網疑飢餓行銷

粉絲剛破1000萬，董宇輝卻宣布沒東西賣了，停播一天，引發網友揣測。（取材自北京商報）

中國知名網路直播主董宇輝以個人工作室直播帶貨又有新話題。據報導，董宇輝1月10日在「與輝同行」直播間直播時發現大部分貨品售空時表示「多少單啊，為啥這麽快，明天沒啥賣的了能不能放假一天。」隨後果真官宣「因為沒東賣了」，1月12日停播一天，而這天他的粉絲數已破千萬。話題立即衝上熱搜，有網友讚他做好品控，也有人認為這是飢餓行銷。

據北京商報報導，1月12日，微信 公眾號「與輝同行」發布消息稱，「與輝同行」1月12日停播一天，因為沒東西賣了。無論這是不是一次營銷噱頭，此次「與輝同行」的決策也令人錯愕，相關話題很快衝上熱搜。

對此，有網友表示「挺好的，好好選品，做好品控」，不賣貨「嘮嗑不行嗎？」並驚嘆於「與輝同行」的大流量稱「丈母娘的消費能力真棒」；也有網友認為這是在「製造稀缺感」「玩套路」「炒作」，且「都是官方旗艦店的價格，也不便宜。」「很難不讓人覺得是饑餓營銷，開播幾天就把東西賣完了？後面一點工作沒做？輝你最近也太頻繁上rs（熱搜）了吧」。

2023年12月26日，原東方甄選直播主董宇輝新帳號「與輝同行」正式開通，認證後單日漲粉超100萬。1月9日首播當天，僅一分鐘，「與輝同行」直播間點讚已經超過411.8萬。彼時直播間最高在線人數一度達380萬，四小時直播內漲粉達300萬。

當日，董宇輝和其他幾位主播一同完成了表演和直播帶貨，期間俞敏洪也前來助陣。第三方數據顯示，截至當晚八點左右，與輝同行直播間銷售額已超3000萬元（人民幣，下同）大關，1月9日「與輝同行」的直播帶貨銷售額超過1億。截至1月12日上午十點半，「與輝同行」抖音 帳號粉絲已突破1000萬。 在粉絲破千萬時宣布停播一天，也引發揣測。

天眼查APP顯示，與輝同行(北京)科技有限公司成立於2023年12月22日，註冊資本1000萬元，法定代表人為董宇輝，俞敏洪擔任監事，同時也是受益所有人，最終受益股份99%。目前市場上董宇輝IP估值大概是10億美元。