史上最大靈長類20多萬年前為何絕滅？中外科學家聯手破解謎團

步氏巨猿生活場景復原圖，由Garcia/Joannes-Boyau繪製。（取材自中國新聞網／中國科學院古脊椎動物與古人類研究所供圖）

20多萬年前，當地球上其他類人猿物種都在生生不息時，有史以來體型最大的靈長類動物「步氏巨猿」卻走向了絕滅。這個人類的遠親、猩猩的近親為何絕滅一直以來是一個備受關注的未解之謎。如今，中國科學家領銜並聯手澳洲 、美國科研同行的跨學科國際合作團隊，終於解了謎。

中新網報導，這項古生物領域重要研究成果論文，北京時間11日淩晨在國際頂級學術期刊「自然」(Nature)上線發表，將為人們理解過去及將來靈長類動物的生存韌性以及其他大型動物的命運提供新的啟示。

論文第一作者和共同通訊作者、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所張穎奇研究員介紹說，230萬年至20多萬年前，步氏巨猿曾經成群結隊地漫步於中國南方的喀斯特地區，其直立身高可以達到3米，體重最大可以達到300公斤，是地球上有史以來體型最大的靈長類。

作為人類的「遠房親戚」，步氏巨猿在人類到達該地區之前就已經絕滅了，迄今只有近2000顆牙齒和4件不完整下頜的化石能夠證明牠們曾經的存在。

用於這次破解步氏巨猿絕滅之謎研究的步氏巨猿下颌化石材料。（取材自中國新聞網）

他指出，雖然此前中國科學院古脊椎動物與古人類研究所重新在該地區開展了10多年的系統調查，並搜集到更多步氏巨猿的化石證據，但由於缺乏有針對性的系統測年和年代區間明確的古環境分析，步氏巨猿絕滅的原因仍然成謎。

據報導，真正解開步氏巨猿絕滅之謎的多重決定性證據，來自一項錯綜複雜的多學科綜合研究。

張穎奇表示，研究團隊2015年起在中國廣西調查了數百處洞穴化石地點，並從中選取22處進行樣品採集。研究團隊將6種獨立的測年技術應用於含化石堆積物和化石本身，總共獲得157個放射測量測年結果。這些年代數據與孢粉、哺乳動物群以及牙齒穩定同位素、微量元素、微磨痕等8個方面的分析結果相結合，全方位展現出步氏巨猿絕滅的前因後果。

張穎奇總結說，本項綜合研究的結果表明，步氏巨猿的繁盛期為230萬至70萬年前，過渡期為70萬至30萬年前，絕滅窗口期29.5萬至21.5萬年前，其絕滅時間比人們之前的認識要早很多。

用於這次破解步氏巨猿絕滅之謎研究的步氏巨猿下颌化石材料。（取材自中國新聞網）

230萬至70萬年前，步氏巨猿在食物資源豐富且多樣的森林中盛極一時。到了約70萬至60萬年前，由於季節性增強，環境開始變得更加多樣化，致使森林群落的結構開始發生變化。

此時，步氏巨猿的近親猩猩在生存條件發生變化的同時體型變得更小更靈活，還改變了攝食行為和棲息地偏好，牠們的化石顯示了靈活和營養均衡的食物選擇，以及較小的生存壓力。與之相反，步氏巨猿在其偏好的食物資源匱乏的情況下，仍然依賴缺少營養的備選食物，使其食物的多樣性大為減少。不僅如此，牠們的體型卻變得愈來愈大、愈來愈笨重，攝食活動的地理範圍也大為減少。因此，其種群長期面臨生存壓力，且不斷萎縮，最終走向絕滅。