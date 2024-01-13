房企龍頭前3名 「碧萬恒」變「保萬中」 都有央國企背景

2023年保利發展、萬科和中海地產登上中國房企銷售榜前三強。圖為山西太原一家房地產展售中心。（中新社）

中國房地產 巨頭大洗牌，第一梯隊房企不再是「碧萬恒」（碧桂園 、萬科、恒大 ），取而代之的是「保萬中」。調查顯示，保利發展、萬科和中海地產在去年登上銷售榜前三強，金額分別為4207億元人民幣（約591.4億美元）、3755.4億元、3098億元。曾經的「宇宙房企」碧桂園的連六冠被終結，去年以2199.8億元落至第7；過往常客恒大等也已不見其身影。

據新浪財經報導，中指研究院數據顯示，2023年的房企銷售呈現出「前高後低」走勢。一季度疫情防控放開，樓市得到溫和修復。然而，二季度之後熱度下降，二線城市逐漸打開限購，但樓市並沒有激起水花。到了年底，各大房企加大供貨量和營銷力度，地產銷售依然未有明顯起色。

整體來看，2023年房企銷售跌至2019年以來的新低。2023年，百強房企銷售總額為62791.0億元，同比下降17.3%。2021年到2023年，百強房企銷售額連續下滑，到2023年相較於2020年歷史高點已經腰斬，市場份額同步連續下滑，到2023年不足35%。

在波動的市場環境中，房企格局大洗牌，銷售規模前三強不再是以前的「碧萬恒」，取而代之的是「保萬中」。十強的競爭依然激烈，其中央國企唱主角，而過往的常客恒大、世茂、融創等均已不見其身影。

中指研究院數據顯示，2023年，保利發展以4207億元登上銷售榜榜首；2022年，保利發展新任董事長劉平提出「進三爭一」目標，隨著恒大、融創出現流動性問題，保利發展以4573億元銷售額躍至第二位。

2018年開始喊著「活下去」的萬科，2023年銷售額為3755.4億元，是「碧萬恒」中唯一保住三強位置的房企，從排名上看還比2022年上升了一名至第二。多年徘徊在第五名位置的中海地產，是2023年為數不多提及年度銷售增長目標的房企，最終以3098億元躋身銷售榜第3。

值得注意的是，碧桂園在2023年結束六連冠，銷售金額為2199億元，排名下滑至第七位。而目前已完成公開市場債務重組的融創，排在銷售榜17名，金額為846.6億元。恒大則以589.4億元銷售額排在27位。

地產市場研究專家鄧浩誌表示，房產業排名格局還沒穩定下來，目前部分民營房企規模仍有繼續萎縮的趨勢。部分新進入榜單的地方平台企業，由於此前主業並非房地產，所以後續能否穩住規模也存在一定的不確定性。