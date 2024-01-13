我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

房企龍頭前3名 「碧萬恒」變「保萬中」 都有央國企背景

中國新聞組／北京13日電
2023年保利發展、萬科和中海地產登上中國房企銷售榜前三強。圖為山西太原一家房地產展售中心。（中新社）
2023年保利發展、萬科和中海地產登上中國房企銷售榜前三強。圖為山西太原一家房地產展售中心。（中新社）

中國房地產巨頭大洗牌，第一梯隊房企不再是「碧萬恒」（碧桂園、萬科、恒大），取而代之的是「保萬中」。調查顯示，保利發展、萬科和中海地產在去年登上銷售榜前三強，金額分別為4207億元人民幣（約591.4億美元）、3755.4億元、3098億元。曾經的「宇宙房企」碧桂園的連六冠被終結，去年以2199.8億元落至第7；過往常客恒大等也已不見其身影。

據新浪財經報導，中指研究院數據顯示，2023年的房企銷售呈現出「前高後低」走勢。一季度疫情防控放開，樓市得到溫和修復。然而，二季度之後熱度下降，二線城市逐漸打開限購，但樓市並沒有激起水花。到了年底，各大房企加大供貨量和營銷力度，地產銷售依然未有明顯起色。

整體來看，2023年房企銷售跌至2019年以來的新低。2023年，百強房企銷售總額為62791.0億元，同比下降17.3%。2021年到2023年，百強房企銷售額連續下滑，到2023年相較於2020年歷史高點已經腰斬，市場份額同步連續下滑，到2023年不足35%。

在波動的市場環境中，房企格局大洗牌，銷售規模前三強不再是以前的「碧萬恒」，取而代之的是「保萬中」。十強的競爭依然激烈，其中央國企唱主角，而過往的常客恒大、世茂、融創等均已不見其身影。

中指研究院數據顯示，2023年，保利發展以4207億元登上銷售榜榜首；2022年，保利發展新任董事長劉平提出「進三爭一」目標，隨著恒大、融創出現流動性問題，保利發展以4573億元銷售額躍至第二位。

2018年開始喊著「活下去」的萬科，2023年銷售額為3755.4億元，是「碧萬恒」中唯一保住三強位置的房企，從排名上看還比2022年上升了一名至第二。多年徘徊在第五名位置的中海地產，是2023年為數不多提及年度銷售增長目標的房企，最終以3098億元躋身銷售榜第3。

值得注意的是，碧桂園在2023年結束六連冠，銷售金額為2199億元，排名下滑至第七位。而目前已完成公開市場債務重組的融創，排在銷售榜17名，金額為846.6億元。恒大則以589.4億元銷售額排在27位。

地產市場研究專家鄧浩誌表示，房產業排名格局還沒穩定下來，目前部分民營房企規模仍有繼續萎縮的趨勢。部分新進入榜單的地方平台企業，由於此前主業並非房地產，所以後續能否穩住規模也存在一定的不確定性。

恒大 碧桂園 房地產

上一則

英媒：中美罕見合作 AI專家去年2度密會

延伸閱讀

路透：香港主要銀行減少對高槓桿房企貸款

路透：香港主要銀行減少對高槓桿房企貸款
中國房市低迷 業者不敢漲價

中國房市低迷 業者不敢漲價
中國百強房企銷售額降至8745億美元 市占同步下滑 購屋信心未修復

中國百強房企銷售額降至8745億美元 市占同步下滑 購屋信心未修復
無法支付債務利息 深圳房企恐爆雷

無法支付債務利息 深圳房企恐爆雷

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
胡佳佳接掌美邦服飾後公司開始出現大額虧損，最終辭去董事長一職。(取材自每日經濟新聞／「家族企業雜誌」圖)

當家7年虧32億…85後企二代辭董事長 創辦人老爸重掌舵

2024-01-07 01:22
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金