華南第1家…深圳Costco開業 數萬人擠爆 愛馬仕包、茅台秒殺

Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（新華社）

美式賣場Costco 華南第一家門市深圳店12日開幕，上午8時門才剛開，就有來自香港 等地約數萬人爭先恐後湧進店裡瘋狂購物，賣場內22個收銀櫃台全部大排長龍，有隊伍更超過100米。愛馬仕包開賣16分鐘秒殺，2萬元人民幣（約2814美元）一箱的茅台半小時賣完，不少顧客為搶茅台大吵。有網民驚嘆民眾的消費力，並稱開業人潮之混亂「堪比春運」。

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綜合報導，Costco深圳店剛開業就上演了數萬人排長龍進店的火爆場面，有人凌晨4點就前往排隊，由於想進店的人太多，現場要實行人流管制，排隊最長超三小時，當地公安投入超過600人的警力來維持周邊的交通和安全。有民眾說，Costco的金價很划算，特意過來挑選；一對香港夫婦11日晚間抵達深圳，就為在Costco開業前來排隊。

茅台、鮑魚等高價限購商品，以及可愛的治癒系公仔「草莓熊」等熱門產品一開門即遭到哄搶。網傳開幕當天會以1499元「半價販售茅台酒」，儘管Costco發文闢謠，仍無阻民眾掃貨決心。現場銷售的2022年份的茅台酒以整箱售賣，價格為2萬499元，限量100份，半小時就賣光。不少民眾因排隊有點混亂，很多人吵起來了。

另外，賣場內熱門的愛馬仕包包也旋風售罄，動畫「玩具總動員」經典角色「熊抱哥」巨型玩偶亦遭瘋搶。售價1999元的迪士尼 IP毛絨玩偶草莓熊在20分鐘內賣完，中號的「草莓熊」公仔開業不到20分鐘就被搶購一空。愛馬仕包在開賣16分鐘後就秒殺光。不過現場如亞曼尼服飾、歐米茄手表等，另外還有鑽石、黃金等飾品並沒出現如茅台的秒空現象。

令人意外的是，「草莓」系列產品，如水果草莓、草莓熊、草莓蛋糕等成為了開業首日的「香餑餑」。為了搶購賣109.9元的最大尺寸草莓，現場秩序一度失控。一大車的草莓在尚未抵達指定銷售區域，就被顧客「中途截劫」一空。櫻桃、可頌、榴槤蛋糕、草莓羅馬生乳麵包、烤雞、鮭魚、蝦子等產品也熱賣。