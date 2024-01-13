華南第1家…深圳Costco開業 數萬人擠爆 愛馬仕包、茅台秒殺
美式賣場Costco華南第一家門市深圳店12日開幕，上午8時門才剛開，就有來自香港等地約數萬人爭先恐後湧進店裡瘋狂購物，賣場內22個收銀櫃台全部大排長龍，有隊伍更超過100米。愛馬仕包開賣16分鐘秒殺，2萬元人民幣（約2814美元）一箱的茅台半小時賣完，不少顧客為搶茅台大吵。有網民驚嘆民眾的消費力，並稱開業人潮之混亂「堪比春運」。
來源：YouTube
綜合報導，Costco深圳店剛開業就上演了數萬人排長龍進店的火爆場面，有人凌晨4點就前往排隊，由於想進店的人太多，現場要實行人流管制，排隊最長超三小時，當地公安投入超過600人的警力來維持周邊的交通和安全。有民眾說，Costco的金價很划算，特意過來挑選；一對香港夫婦11日晚間抵達深圳，就為在Costco開業前來排隊。
茅台、鮑魚等高價限購商品，以及可愛的治癒系公仔「草莓熊」等熱門產品一開門即遭到哄搶。網傳開幕當天會以1499元「半價販售茅台酒」，儘管Costco發文闢謠，仍無阻民眾掃貨決心。現場銷售的2022年份的茅台酒以整箱售賣，價格為2萬499元，限量100份，半小時就賣光。不少民眾因排隊有點混亂，很多人吵起來了。
另外，賣場內熱門的愛馬仕包包也旋風售罄，動畫「玩具總動員」經典角色「熊抱哥」巨型玩偶亦遭瘋搶。售價1999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊在20分鐘內賣完，中號的「草莓熊」公仔開業不到20分鐘就被搶購一空。愛馬仕包在開賣16分鐘後就秒殺光。不過現場如亞曼尼服飾、歐米茄手表等，另外還有鑽石、黃金等飾品並沒出現如茅台的秒空現象。
令人意外的是，「草莓」系列產品，如水果草莓、草莓熊、草莓蛋糕等成為了開業首日的「香餑餑」。為了搶購賣109.9元的最大尺寸草莓，現場秩序一度失控。一大車的草莓在尚未抵達指定銷售區域，就被顧客「中途截劫」一空。櫻桃、可頌、榴槤蛋糕、草莓羅馬生乳麵包、烤雞、鮭魚、蝦子等產品也熱賣。
Costco深圳店坐落於龍華區民達路68號，是中國第六家店，購物面積達1.5萬平方米，且只設置一層大賣場，三層停車場設立了近1000個停車位，還配備有充電樁。Costco深圳店表示，已開出超過13萬張會員卡，有10%的香港人辦理。Costco的開業促進不少供應商、服務商在深圳設立公司和生產基地，龍華區也開設了港人來龍華的時尚消費路線。
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